21 de octubre de 2019

L'Ajuntament de Palma anuncia talls de trànsit al carrer Tous i Ferrer a partir d'aquest dilluns

Mapa dels talls en la circulació del carrer Tous i Ferrer de Palma per obres. AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA DE MALLORCA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Emaya i el departament de Mobilitat de l'Ajuntament de Palma han anunciat talls de trànsit al carrer Tous i Ferrer a partir d'aquest dilluns i fins a l'1 de novembre, quan està previst que es reobri la circulació.

Segons ha informat aquest dissabte el consistori en un comunicat, aquests talls s'emmarquen dins de les obres previstes per a la conversió en zona de vianants del carrer Velázquez i la reurbanització de Tous i Ferrer; així com la renovació de la xarxa d'aigua potable i clavegueram.

Mentre durin les obres, el trànsit es desviarà provisionalment a través del carrer de la Volta de la Mercè, canviant el sentit de la circulació a la plaça de l'Olivar, el carrer de Caputxins i el carrer del Bastió de Sanoguera.

D'altra banda, l'única via d'accés a l'aparcament del Mercat de l'Olivar serà per Avingudes en direcció a la plaça del Comtat del Rosselló i l'accés actual s'habilitarà com a sortida.

MODIFICACIONS EN EL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS

Així mateix, aquests canvis en la circulació provocaran modificacions en el servei de recollida de residus. De manera que, els contenidors situats als carrers de Caputxins i de Josep Tous i Ferrer es ressituaran provisionalment a la plaça Comtat del Rosselló i els contenidors sota terra de la zona estaran inoperatius. Es col·locaran, en canvi, 10 contenidors provisionalment a la zona de càrrega i descàrrega.

L'Ajuntament de Palma ha agraït la col·laboració del Mercat de l'Olivar i ha demanat disculpes als veïns per les molèsties ocasionades.