21 de agost de 2019

L'Ajuntament de Palma netejarà el tram urbà del torrent de Sa Riera en els dies vinents

PALMA DE MALLORCA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

L'àrea d'Infraestructures de l'Ajuntament de Palma i Emaya han acordat aquest dimecres dur a terme la neteja del tram urbà del torrent de Sa Riera en el seu pas per la ciutat, en els propers dies.

Segons ha informat el Consistori en un comunicat, els tècnics de les dues àrees visitaran la zona aquest dimecres per establir un calendari d'actuació. D'una banda, Infraestructures netejarà el sòl del torrent mentre que Emaya s'encarregarà de retirar i tractar els residus.

La regidora d'Infraestructures i Districte Ponent, Angélica Pastor, ha desaconsellat que siguin els veïns els qui duguin a terme la neteja perquè "és una tasca massa complicada".

Per la seva banda, el president d'Emaya i tinent d'alcalde de Medi ambient, Ramon Perpinyà, ha explicat que s'actua en aquesta zona per responsabilitat, "independentment de qui sigui competent de netejar la zona urbana dels torrents", alhora que ha demanat a la Conselleria de Medi ambient del Govern que revisi i actuï en els torrents que passen per Palma, abans que comenci la temporada de pluges.