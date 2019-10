L'Ajuntament de Ses Salines es personarà com a acusació particular per l'assassinat d'una dona al setembre

18 de octubre de 2019

L'Ajuntament de Ses Salines es personarà com a acusació particular en l'assassinat d'una dona en mans de la seva parella en Colònia de Sant Jordi al setembre AYUNTAMIENTO DE SES SALINES