1 de agost de 2019

L'Aliança per l'Aigua insta a promoure mesures per reduir el consum domèstic d'aigua a les Pitiüses

EIVISSA, 1 Ago.

L'Aliança per l'Aigua ha acordat a la seva assemblea general promoure mesures destinades a reduir el consum domèstic d'aigua a les Pitiüses.

En aquest sentit, l'aprovació d'ordenances d'estalvi d'aigua, l'elaboració de plans municipals per a la gestió sostenible i l'ús prioritari d'aigua dessalada a l'hivern, són les principals prioritats acordades i incloses en el Pacte per l'Aigua d'Eivissa i Formentera al que s'han sumat els partits polítics.

Segons ha relatat l'Aliança en un comunicat, el consum domèstic en nuclis urbans és la "principal pressió" sobre els aqüífers lloc que consumeix fins al 60 per cent de les aigües subterrànies.

Per això, aquestes tres mesures de responsabilitat municipal possibilitarien recuperar els aqüífers com a reserves hídriques per a períodes de sequera i demandes estivals excepcionals.

En l'assemblea general, en la qual han participat responsables polítics o del sector hoteler, també s'ha acordat instar les autoritats autonòmiques i estatals a l'"urgent" finalització de la nova depuradora d'Eivissa per acabar amb l'actual abocament d'aigües contaminades.

En aquest sentit, han considerat també que urgeix garantir el bon funcionament de les depuradores de les Pitiüses per millorar la qualitat de les aigües de bany i la protecció de la posidònia.

També, instar la Conselleria d'Agricultura del Govern a engegar d'Eivissa la bassa de reg agrícola amb aigua regenerada de Sa Rota, a Santa Eulària.

Aquesta infraestructura es va finalitzar fa 20 anys però mai ha estat en funcionament.

L'impuls de l'aigua regenerada de depuradora a les Pitiüses és "determinant" per recuperar l'activitat agrícola, garantir la conservació del paisatge rural i promoure el producte local, ha conclòs l'Aliança.