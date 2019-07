9 de juliol de 2019

L'artista D. Amorós i la comissària F. Carol són seleccionats per a una residència al centre Estruch, a Sabadell

PALMA DE MALLORCA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'artista Daniel Amorós i la comissària Francesca Carol han estat seleccionats per gaudir d'una residència artística al centre Estruch, a Sabadell, que tindrà lloc de gener a abril i d'abril a juny de 2020, com a fruit d'una convocatòria oberta per l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB).

Segons ha informat l'IEB en un comunicat, l'entitat té un acord amb L'Estruch - Fàbrica de creació de les arts en viu, perquè artistes visuals, curadores i investigadors naturals de les Illes Balears puguin participar en les residències que el centre ofereix.

El programa es desenvoluparà a través de Nauestruch, l'àrea especialitzada en arts visuals i performance, amb especial interès en propostes al voltant de polítiques del cos.

L'Estruch, Fàbrica de creació de les arts en viu, és una institució municipal de Sabadell amb més de vint anys de trajectòria que cobreix un ampli espectre de la pràctica artística contemporània i es distingeix per cercar la permeabilitat entre disciplines com la dansa, el circ, les arts visuals, la performance, l'experimentació sonora o el desenvolupament tecnològic, segons l'IEB.

La comissió de selecció de les dues residències ha estat formada per Quim Packard, curador de Nauestruch, Almudena Manzanal, responsable del programa d'Arts Visuals de l'Estruch, i Manel Rodríguez, director de L'Estruch.