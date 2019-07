8 de juliol de 2019

L'artista Rosa Vallori, seleccionada per fer una residència al Hangar Centro d'Investigação Artística a Portugal

PALMA DE MALLORCA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'artista Rosa Vallori ha estat seleccionada per fer una residència de dos mesos, que tindrà lloc durant novembre i desembre de 2019, al Hangar Centro d'Investigação Artística de Portugal mitjançant l'acord que l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) manté amb l'espai, situat en el barri de Graça, a Lisboa.

Segons ha informat l'IEB en un comunicat aquest dilluns, a la convocatòria oberta llançada per l'IEB i Hangar s'han presentat un total de set propostes artístiques, sobre les quals han valorat la trajectòria professional del sol·licitant, l'interès i la viabilitat de la proposta, així com l'ajustament del projecte als recursos que ofereix l'espai.

En aquest sentit, sobre Vallori, el jurat ha destacat la joventut de l'artista, la coherència de la seva trajectòria, l'adequació del seu projecte a l'espai de la residència i la importància que atorga a la ciutat de Lisboa.

L'IEB cobreix íntegrament l'import de la residència, que inclou les despeses de desplaçament, manutenció, segur mèdic i materials de producció de l'artista, a més de les despeses relatives a l'allotjament, administració, programa d'esdeveniments i 'màrqueting' de l'espai.

La residència coincideix amb el Triangle Workshop, l'esdeveniment més important del programa de residències del Hangar, en el qual sis artistes portuguesos i internacionals participen en un extens programa d'activitats amb artistes locals i directors de museus de Portugal i altres països.

Segons ha apuntat l'artista Rosa Vallori en el text de presentació del seu projecte, el seu treball artístic té una forta vinculació amb l'entorn en el qual es troba, on observa formes d'operar de manera espontània a la vida diària, així com textures, formes i colors dels elements que l'envolten.

"Al Hangar Lisboa desenvoluparé un projecte basat en alguns aspectes que fan que la ciutat sigui com és avui. No des de l'emblemàtic, sinó des del quotidià, de la construcció petita i resolutiva. Utilitzant el que tinc abast per trobar solucions pràctiques i funcionals", ha explicat Vallori.