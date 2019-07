13 de juliol de 2019

L'ATIB atén a més de 10.000 persones per fer la declaració de la renda 2018 a Balears

PALMA DE MALLORCA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'Agència Tributària de Balears (ATIB) ha atès un total de 10.107 persones a través del servei Renda Àgil per ajudar a fer la declaració de la renda de 2018, una xifra que suposa un 7,6 per cent per cent més respecte a l'any passat, quan es van atendre a 9.386 persones.

Així ha informat la conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors en una nota en la qual han detallat que el nombre de declaracions realitzades a través del servei ha estat de 9.907, un augment del 10,1 per cent respecte l'anterior campanya, quan es van realitzar 8.999 declaracions.

Enguany, el servei s'ha prestat a 18 punts d'atenció personalitzada de la xarxa de l'ATIB radicats a 37 municipis de Balears durant el mes i mitjà de durada de la campanya.

CALVIÀ, MUNICIPI AMB MÉS DECLARACIONS

En aquest sentit, la Conselleria ha detallat que Calvià encapçala la llista de municipis on s'han realitzat més declaracions a través del servei Renda Àgil, amb 1.581 declaracions. Li segueixen Ciutadella (1.227 declaracions), Formentera (934), Capdepera (739), Sóller (709) i Felanitx (705). En el costat contrari se situen Sant Llorenç (92) i Sineu (145).

Precisament l'habilitació d'un punt d'atenció a Sant Llorenç des Cardessar ha estat una de les novetats del servei d'enguany amb l'objectiu de facilitar informació als veïns afectats per les inundacions del 9 d'octubre de 2018 en relació als beneficis fiscals que s'han pogut aplicar als contribuents que han rebut ajudes públiques per pal·liar els danys produïts per les pluges.

Cal recordar que ATIB ofereix el servei Renda Àgil al costat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i distribueix els seus punts d'atenció principalment en municipis de la 'part forana' de Mallorca, Menorca i Formentera, als quals no arriba el servei de l'agència tributària estatal.