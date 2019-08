30 de juliol de 2019

L'Audiència jutjarà al setembre a l'ex monitor del Col·legi Sant Agustí acusat d'abusos sexuals a menors

PALMA DE MALLORCA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'ex monitor del Col·legi Sant Agustí de Palma acusat d'abusos sexuals a menors i pornografia infantil serà jutjat per l'Audiència Provincial de Balears al setembre.

Segons han informat a Europa Press fonts properes al cas, l'home s'asseurà a la banqueta de l'Audiència per ser jutjat el dia 17 de setembre, i també s'han assenyalat vistes pel 26 i 27 del mateix mes.

La Fiscalia demana per a l'acusat una condemna de 28 anys de presó. També estan personats els representants legals d'una de les víctimes i, com a acusació popular, l'associació de pares i mares del col·legi. Així mateix, el centre escolar, que va voler exercir l'acusació, figura com a possible responsable civil.

El monitor va ser detingut dues vegades per la Policia Nacional, la segona després que diverses famílies presentessin noves denúncies després de la repercussió mediàtica que va tenir la primera detenció.

La Policia acusava l'home d'aprofitar la relació de confiança forjada amb els alumnes per, una vegada tot sol, fer que es despullessin i sotmetre'ls a tocaments. Una mare va denunciar el maig de 2018 -denúncia que va donar motiu a la investigació- que el monitor havia demanat al seu fill que es baixés els pantalons per abusar d'ell sexualment, i que tenia una càmera de vídeo amb la qual hauria gravat els fets. La Policia va registrar el domicili del sospitós i va intervenir multitud de material informàtic, que després de la seva anàlisi i estudi va corroborar l'exposat pels menors, segons la Policia.

Després de la segona detenció, el jutge va decretar presó provisional sense fiança per al segon acusat.