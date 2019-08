16 de agost de 2019

L'audiovisual 'Aleph' d'Ana Bellido, guanya el premi 'Open Call' de joves creadors

PALMA DE MALLORCA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

L'audiovisual 'Aleph', dirigit per Ana Bellido, ha estat la peça guanyadora del premi 'Open Call', un certamen artístic per a joves amb el qual es commemora el 30è aniversari del Centre d'Informació Juvenil Palmajove, segons ha informat Cort en una nota.

El jurat, format per l'artista visual Leticia Muñoz, la gestora de Casa Planas, Marina Planas, i el director de Palmajove, Juan Pérez, ha atorgat dues mencions especials per a les obres 'Cinquanta-un anys', d'Adrián Heredia, i 'InterTempo', obra realitzada per Paula Verrua i Ana Patané.

Els joves participants han presentat treballs d'instal·lació, investigació, intervenció efímera, art sonor, 'new-media', disseny, muntatges i creacions interdisciplinàries a través de tres imatges, cedides per Casa Planas.

"JOVES, MOTOR DE CANVI"

A l'acte d'entrega, que ha tingut lloc aquest divendres en el Casal Solleric, ha assistit la regidora de Justícia Social, Feminisme i LGTBI de l'Ajuntament de Palma, Sonia Vivas, qui ha sostingut que els joves són el "motor de canvi" de la societat.

"Els joves són els que tenen un major potencial per lluitar per millorar la nostra societat, el meu compromís és escoltar-los i posar en marxa polítiques públiques que els recolzin", ha declarat.

Per la seva banda, el director general de Joventut de Cort, Alberto Rosauro, ha reiterat l'aposta del Consistori per promoure el "pensament crític" a través de la cultura, l'art i l'oci saludable. "És important que els joves de Palma tinguin eines que els permetin desenvolupar les seves capacitats creatives", ha manifestat.

D'altra banda, des de Cort han informat que el Centre d'Informació Juvenil Palmajove ha organitzat aquest divendres un esdeveniment per oferir informació sobre els seus serveis d'assessorament, a més de realitzar una visita guiada a l'exposició 'Vida i color. Palma i els anys vuitanta des de la mirada de Toni Socías'.