26 de juliol de 2019

Les ajudes socials de Cort augmenten un 21% en el primer semestre de 2019 i beneficien a al voltant de 2.800 famílies

PALMA DE MALLORCA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Les prestacions econòmiques atorgades per l'àrea de Cultura i Benestar d'Ajuntament de Palma durant el primer semestre 2019 han augmentat en 406.870 euros, xifra que suposa un increment del 21,28 per cent respecte a 2018, fins a arribar a un total de 2,3 milions d'euros. Aquestes ajudes han beneficiat a 2.783 famílies de la capital, enfront de les 2.537 ateses l'any anterior.

El tinent d'alcalde de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, ha explicat en roda de premsa que s'han atorgat 9.733 subvencions, enfront de les 9.098 de 2018.

A més, ha assenyalat que s'han donat 635 ajudes més durant el primer semestre de 2019, que durant el mateix període del passat any. D'aquestes 635, 592 corresponen a prestacions en matèria d'habitatge.

En aquest sentit, el Consistori ha dedicat aquest semestre un milió d'euros en ajudes a l'habitatge, enfront dels 800.000 euros que va gastar durant el mateix període en 2018, la qual cosa suposa un increment del 35,2 per cent.

CATEGORIA D'AJUDES

Després de les ajudes a habitatge, es troben les atorgades a necessitats bàsiques, concepte al que s'han destinat 678.048 euros (+1 per cent). A continuació, se situa la partida de subvencions per a menjador i guarderies, que ha estat de 240.052 euros (+6,3 per cent).

D'altra banda, s'han proporcionat ajudes al suport personal i familiar per valor de 173.769 euros (+86,44 per cent), i s'han destinat 67.31 euros (+26,1 per cent) a beques d'integració social.

La partida per ajudes per a centres de dia per a nens ha estat de 45.428 euros (+85 per cent), mentre que la despesa per a ajudes a la inserció formativa-laboral ha aconseguit els 27.757 euros (-43,45 per cent).

En aquest sentit, Noguera ha destacat que "el termini d'aplicació d'una ajuda urgent és de 24 hores", mentre que, les subvencions ordinàries s'atorguen "en un termini màxim de quatre dies".

El tinent d'alcalde ha declarat, també, que des del seu departament, tenen "el compromís de donar ajuda a les persones que més ho necessiten", assegurant que, treballen "perquè ningú hagi de sortir del seu domicili per raons econòmiques".

Així mateix, Noguera ha afirmat que volen oferir "resposta als més vulnerables en una situació vergonyosa com és l'especulació en l'habitatge".

Respecte al perfil del sol·licitant de les ajudes socials en Cort, el regidor ha afirmat que es tracta d'un perfil "molt divers" on "no hi ha estereotips".

Opten a totes la subvencions socials de l'Ajuntament de Palma, aquells ciutadans que rebin una retribució per sota dels 815 euros mensuals.