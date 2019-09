9 de setembre de 2019

Les aules modulars dels centres de Balears es reduiran en 23 aquest curs 2019-2020

PALMA DE MALLORCA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Les aules modulars dels centres públics educatius de Balears es redueixen en 23 unitats aquest curs 2019-2020, passant de 95 a 72 en tot l'arxipèlag balear a causa de les obres dutes a terme aquest estiu des del Govern en escoles i instituts.

Així ho ha explicat el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, en roda de premsa, on ha afegit que les obres d'aquest estiu han suposat una inversió de 22 milions d'euros en 64 intervencions i que les actuacions es deuen al fet que Balears és la comunitat que més creix en nombre d'alumnes per any respecte al conjunt de l'Estat, superant l'augment de 2.000 estudiants cada any.

A Mallorca, s'han invertit 9.036.551 euros en 23 obres majors i 24 menors; a Menorca, 2.739.958 euros en tres obres majors i tres menors; i a Eivissa, 3.564.276 euros en sis obres majors i quatre menors i a Formentera, 6.708.234 euros en una obra major.

"Durant del curs hi haurà modificacions", ha apuntat Morante, que ha atribuït aquest fet a totes les obres previstes per aquest any als centres de Balears, com les obres en el col·legi Les Comes, on es preveu una reducció de cinc aules modulars, entre d'altres.

"La previsió és que a finals d'any s'hagin reduït encara més", ha comentat el director general de Planificació en resposta a les preguntes dels periodistes.

REFORMES PREVISTES PER A AQUEST CURS

Actualment han començat les obres del nou CEIP de Sant Ferran a Formentera --que preveu 74 places per a nens de l'etapa de 0 a 3 anys--, del nou CEIP Ses Planes de Sant Josep a Eivissa i són a punt de començar les obres del nou CEIP d'Alcúdia.

Ja s'ha redactat, a més, el projecte definitiu de l'ampliació del IES Isidor Macabich i són a punt de licitar les ampliacions del CEIP Ses Casies Noves de Marratxí i del CEIP Escola Nova de Porreres i del CEIP Sant Carles de Santa Eulària.

A més també s'ha redactat el projecte bàsic de nombrosos centres com el nou CEIP de Campos, el nou CEIP de Caimari, el nou CEIP d'Inca, el nou CEIP de Palma, les reformes del CEIP Sa Torre i de l'edifici d'Es Sementals i del CEIP Montaura, entre d'altres.

PROP DE 70 MILIONS DES DE 2015

Seguint les directrius del Pla des del mes de setembre de 2015 s'haurà invertit un total de 70 milions d'euros en infraestructures educatives, que suposen 1.097 actuacions al 85 per cent dels centres educatius de Balears (273).

S'han construït dos centres nous: el CEIP Son Macià i l'IES Santa Maria. El nou curs s'inicia amb les grans ampliacions executades a l'IES Binissalem, IES Berenguer d'Anoia, IES Puig de la seva Font i en l'IES Joan Ramis i Ramis.