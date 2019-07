1 de juliol de 2019

Les festes de Sant Marçal finalitzen amb una participació multitudinària, segons l'Ajuntament

Les festes de Sant Marçal 2019 han finalitzat aquest diumenge amb una participació multitudinària durant els nou dies en els que ha tingut lloc la festivitat del patró de Marratxí, segons ha informat l'Ajuntament del municipi en una nota.

El tret de sortida es va donar el dijous 20 l'actriu Agnès Llobet, qui va ser l'encarregada de realitzar un pregó de festes teatralitzat a l'església de Sant Marçal. A més, el programa de festes ha presentat com novetat la primera edició de Sant Marçal Petit, una jornada en la qual es van succeir contacontes, castells aquàtics i festa de l'escuma.

El programa de festes també ha inclòs una nova edició del festival Marrockxí, que aquest any ha tingut com grup convidat a la banda mallorquina 'Anegats'. Durant les festes també s'ha comptat amb una actuació de Tomeu Penya durant la XXVIII Trobada d'Associacions de Persones Majors de Marratxí o les actuacions de grups com Donallop, Sober i de l'artista valencià Xavi Sarrià, que va actuar davant 9.000 persones.

CAMPANYES 'NO I PUNT' I 'NO SIGUIS ASE'

D'altra banda, el divendres 28 es va procedir a la lectura d'un manifest a favor del col·lectiu LGTBI coincidint amb el Dia de l'Orgull, a més de llançar-se la campanya 'No i punt. Marratxí, lliure d'agressions sexistes', centrada a visibilitzar les violències masclistes en espais d'oci.

L'Ajuntament també ha detallat que la campanya 'No siguis ase' s'ha mantingut activa durant totes les festes. L'objectiu és, segons han explicat des del Consistori, combatre el 'botellot' i les conductes incíviques relacionades amb el consum d'alcohol.

Finalment, el diumenge van tenir lloc els balls dels gegants de Marratxí, acompanyats dels 'Caparrots' i dels 'xeremiers', una representació teatral i un castell de focs artificials que van posar fi a les festes municipals.