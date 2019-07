2 de juliol de 2019

Les illes de Cabrera i Dragonera seran aturades de l'expedició amb vaixell lúdic-educatiu 'Bitàcola'

Les illes de Cabrera i Dragonera seran aturades del projecte 'Bitàcola', una expedició amb vaixell lúdic-educatiu que cerca apropar als joves estudiants a la cultura marina i a la naturalesa.

Segons ha informat la Cooperativa Gredos San Diego, organitzadora del viatge, la durada total d'aquest és de set dies, del 29 de juny al 6 de juliol, sortint i tornant a L'Ametlla de Mar (Tarragona).

Els alumnes viatjaran amb tren des de Madrid a Tarragona i des de Tarragona a L'Ametlla de Mar. El vaixell recorrerà diferents punts de la costa d'illes Columbretes, Cabrera i Dragonera.

Els participants són deu alumnes de quart de l'ESO, Batxillerat i FP dels diferents centres GSD a Madrid.

Per aconseguir la plaça a l'embarcació, els estudiants han hagut d'elaborar prèviament un treball multidisciplinari sobre el Mediterrani, enfocat enguany en les dones oceanògrafes.

Els joves estaran acompanyats de diversos professors experts en ecologia marina i educació ambiental amb experiència en l'organització d'aquest tipus d'activitats que exerciran de tutors durant el viatge.

Es pretén que el projecte sigui formatiu i vivencial, per la qual cosa l'experiència de conviure i navegar en una embarcació, en un lloc tan singular com és el mar, es complementarà amb classes pràctiques d'ecologia marina, identificació de cetacis, geologia, història, navegació, interpretació de cartes nàutiques, etc.

Durant el viatge es realitzaran diverses activitats com busseig en apnea, albiraments de cetacis, elaboració del Quadern de Bitàcola o un concurs de fotografia.

Enguany l'activitat es complementarà amb altres activitats científiques, com un bateig de busseig al costat del Parc Natural del Delta de l'Ebre.

Els alumnes realitzaran registres de tots els albiraments realitzats i notes d'interès que es posaran a la disposició de diverses entitats d'interès científic i conservacionista.