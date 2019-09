9 de setembre de 2019

Les inscripcions per als tallers dels Casals de Barri de Palma comencen dilluns que ve

PALMA DE MALLORCA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Les inscripcions per als tallers que s'impartiran en els 32 Casals de Barri de Palma començaran dilluns que ve, dia 16 de setembre.

El regidor de Participació Ciutadana i Govern Interior, Alberto Jarabo, que ha presentat aquest dilluns els tallers, ha explicat que el curs 2019-2020 arrencarà el proper 30 de setembre.

En roda de premsa, ha explicat que en el cas dels casals de Santa Catalina i s'Escorxador (els que més demanda tenen) des d'aquest dilluns, dia 9, i fins al divendres dia 13, se citarà prèvia per poder formalitzar la inscripció la setmana que ve.

Amb això, es pretén evitar les aglomeracions i cues típiques de l'inici de curs i facilitar el procés d'inscripció.

La recollida de la cita prèvia i la inscripció es faran a la mateixa franja horària que l'activitat a la qual es volen inscriure, és a dir, en horari de matí o en horari de tarda.

D'aquesta manera es facilita a les persones que acudeixin als casals que ho facin al moment més convenient per a elles.

Inicialment, cada usuari només podrà inscriure's en un taller, encara que una vegada finalitzades les inscripcions, podrà optar (a partir del 23 de setembre) a aquelles places que hagin quedat vacants.

L'Ajuntament preveu que més de 15.000 persones es beneficiïn de les prop de 900 activitats que s'oferiran. Es manté el preu d'inscripció que oscil·la entorn els 48 euros per trimestre.

Les activitats que s'oferiran abasten matèries com a anglès, ball, brodat, ganxet, manualitats, pilates, pintura, dansa del ventre, iniciació a la informàtica per a les persones majors, 'ball de bot', 'country', restauració de mobles, 'patchwork' o guitarra.

Jarabo ha assenyalat que "aquest curs passat es va engegar un espai familiar en els casals de Santa Catalina i s'Escorxador per oferir activitats a les famílies, amb un resultat molt positiu".

Tal com ha explicat, "l'oferta de tallers també pretén fer dels centres un punt de trobada del públic més jove". Per aconseguir-ho, com a novetat s'inclouen tallers com a ball urbà, ukulele, dansa africana, 'influencer', iniciació al llenguatge de signes, rutes per Palma, danses intergeneracionals, eco-costura, ioga per embarassades, còmic i caricatura.

Palma compta amb 32 centres de barri dels quals set són gestionats mitjançant un contracte de serveis (entre ells el de Santa Catalina i s'Escorxador). La resta tenen una cessió d'usos a entitats sense ànim de lucre i associacions de veïns.