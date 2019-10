30 de setembre de 2019

Les Jornades de Dependència reuneixen 70 regidors i tècnics dels serveis socials de Balears

PALMA DE MALLORCA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aquest dilluns s'han celebrat les Jornades de Dependència al Centre Bit d'Inca que han reunit 40 regidors, tècnics dels serveis socials municipals i representants del Consell de Mallorca, que sumat als participants en les jornades celebrades, recentment, a Menorca i Eivissa, arriben a les 70 persones.

Segons ha informat la Conselleria d'Assumptes Socials i Esports en un comunicat, l'acte celebrat aquest dilluns a Inca és la tercera trobada que s'ha fet els últims dies a Balears. Tant en la reunió d'Eivissa com en la de Menorca van assistir una quinzena de regidors i tècnics dels serveis socials municipals, a més de representants dels consells insulars.

Es tracta d'unes jornades formatives organitzades per la direcció general d'Atenció a la Dependència on s'expliquen el catàleg de serveis de la Conselleria, els tràmits que s'han de fer per rebre el reconeixement del grau de dependència o discapacitat, així com els drets que tenen les persones amb aquest reconeixement.

També s'ha detallat quin és l'àmbit de competència de la Conselleria i quina és la situació actual del sistema d'atenció a la dependència a cada territori.