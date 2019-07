23 de juliol de 2019

Les pernoctacions hoteleres baixen un 1,2% al juny a Balears, fins als 9,23 milions, encara que augmenten els viatgers

PALMA DE MALLORCA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Els hotels de Balears van registrar 9,23 milions de pernoctacions en el mes de juny de 2019, la qual cosa suposa una baixada de l'1,2% en comparació del mateix mes de l'any anterior, segons les dades de Conjuntura Turística Hotelera difosos aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Per viatgers, els hotels de la regió van registrar 1.655.578 turistes, la qual cosa suposa un augment del 0,64% pel que fa al mateix mes de l'any anterior.

Balears és la destinació favorita dels turistes estrangers, amb el 33,6% del total de pernoctacions d'aquest col·lectiu a Espanya. Els turistes internacionals representen el gruix de les visites als hotels de les Illes, amb 1,46 milions de viatgers, enfront dels 187.688 espanyols que es van allotjar en establiments hotelers en Balears durant el mes de juny de 2019. Balears aglutina el 5,5% de les pernoctacions realitzades per residents a Espanya.

Segons Estadística, l'estada mitjana es va situar a l'abril de 2018 en 5,02 nits per viatger, una xifra que varia un -5,99% en comparació del mateix mes de l'any anterior.

BALEARS LIDERA LA DADA D'OCUPACIÓ

Malgrat la caiguda de les pernoctacions, Balears presenta el grau més gran d'ocupació per places durant juny, amb un 81,8%. Li segueixen Canàries (72,8%) i Comunitat Valenciana (67,7%).

Per zones turístiques, les illes d'Eivissa-Formentera aconsegueixen el major grau d'ocupació per places del país (82,6%) i Palma-Calvià la major ocupació en cap de setmana (86,7%). L'Illa de Mallorca registra el major nombre de pernoctacions, amb 6,9 milions.

Els punts turístics amb més pernoctacions d'Espanya són Barcelona, Madrid i Calvià. Muro presenta el major grau d'ocupació per places (86,5%) i Palma de Mallorca l'ocupació del cap de setmana (88,7%).

L'estada mitjana s'escurça i passa dels 5,68 dies de fa un any a 5,57 dies. El nombre d'establiments oberts estimats es va mantenir invariable, amb 1.346 hotels, encara que les places van augmentar fins a les 361.605. També va pujar el personal emprat, fins els 61.054 treballadors.

ELS PREUS HOTELERS PUGEN A BALEARS

Les dades difoses aquest dimarts per l'INE també revelen que els preus hotelers van pujar un 2,89% interanual a Balears al juny, per sota de l'increment nacional, que és del 3,32%.

La tarifa mitjana diària (ADR) es va situar a Balears en 105,63 euros, la segona dada més alta del país per darrere de Madrid i un 2,94% més que fa un any. Els ingressos per habitació disponible (RevPar) dels hotels de Balears aconsegueixen els 91,23 euros, un 2,02% més.