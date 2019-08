9 de agost de 2019

Les reserves hídriques de Balears cauen quatre punts i se situen en el 51%

PALMA DE MALLORCA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

L'estat de les reserves hídriques a Balears ha caigut quatre punts al juliol respecte el mes anterior i s'ha situat en el 51 per cent de mitjana, segons ha indicat la Conselleria de Medi ambient i Territori en una nota de premsa aquest dijous.

Més concretament, el descens es registra en totes les illes. Així, Mallorca passa del 55 per cent al 51 per cent; Menorca, del 60 per cent al 55 per cent; Eivissa, del 47 per cent al 45 per cent; i Formentera, del 51 per cent al 46 per cent.

Així mateix, en l'àmbit general, la situació és pitjor que fa un any quan les reserves hídriques de les Illes es trobaven, de mitjana, al 57 per cent.

UD TRAMUNTANA NORD, EN ESCENARI DE PREALERTA PER SEQUERA

De les deu unitats de demanda (UD) que hi ha a Balears, la d'UD Tramuntana Nord entra aquest mes en escenari de prealerta de sequera. És a dir, tal com estipula el Pla Especial d'Actuació en Situacions d'Alerta i Eventual Sequera de les Illes, cal començar a prendre una sèrie de "mesures de gestió" en els municipis que integren l'unitat.

D'altra banda, cinc unitats més, la de Tramuntana Sud, Palma-Alcúdia, Migjorn, Manacor-Felanitx i Eivissa, són a punt d'entrar en el mateix escenari, ja que han complert al juliol el segon mes en aquesta situació.

Segons han explicat des de la Conselleria, atès que l'agost sol ser un mes sec i que les extraccions seran importants per causa del turisme i de l'increment de les temperatures mitjanes, és de suposar que la situació d'aquí a un mes sigui pitjor que l'actual i totes les UD passin a situació de prealerta.

Les dades de precipitació de l'Aemet indiquen que juliol de 2019 ha estat normal en el conjunt de Balears amb variacions a cada illa: així, a Eivissa ha estat un mes sec (10 per cent); a Mallorca, normal (66 per cent); i a Menorca, molt humit (341 per cent).

Els percentatges interanuals segueixen sent de superàvit a Menorca (122 per cent), però deficitaris a Mallorca (93 per cent) i a les Pitiüses (82 per cent). En l'àmbit de Balears l'interanual és de 95 per cent.

Des de la Direcció general de Recursos Hídrics es demana "seny i moderació" davant un mes que es presenta "complicat". A Eivissa, de fet, és on la situació és més preocupant, ja que durant la segona quinzena de juny ja es va produir el 87 per cent de la capacitat total d'aigua dessalada, mentre que al juliol ja s'ha arribat al 92 per cent.