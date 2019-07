8 de juliol de 2019

Les reserves hídriques de Balears se situen en el 55% al juny, tres punts menys respecte maig

PALMA DE MALLORCA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'estat de les reserves hídriques en Balears en el mes de juny ha caigut tres punts respecte al mes anterior i s'ha situat en el 55 per cent de mitjana, segons ha informat la Conselleria de Medi ambient i Territori en un comunicat.

Més concretament, Menorca ha perdut sis punts però té el 60 per cent de les reserves i la segueixen Mallorca i Formentera, que perden tres punts cadascuna, i queden al 55 per cent i 51 per cent, respectivament. Finalment, Eivissa perd un punt i se situa en el 47 per cent.

UNITAT DE DEMANDA DE TRAMUNTANA NORD, EN SITUACIÓ DE PREALERTA

De les deu unitats de demanda (UD) que hi ha a les Illes, sis (Migjorn, Pla, Palma-Alcúdia, Tramuntana Nord, Tramuntana Sud i Eivissa) experimenten caigudes significatives --superiors al 5 per cent-- respecte al mes de maig.

Per segon mes consecutiu, la UD Tramuntana Nord es troba en situació de prealerta, per la qual cosa, si els seus registres no milloren el juliol, entrarà en escenari de prealerta, perquè haurà complert tres mesos consecutius en aquest estat.

Altres cinc UD (Palma-Alcúdia, Tramuntana Nord, Tramuntana Sud, Manacor-Felanitx, Migjorn i Eivissa) han entrat aquest mes en situació de prealerta i, per tant, podrien entrar en escenari de prealerta el mes d'agost.

A nivell general, la situació general és pitjor que la de fa un any i que la de fa dos anys. Encara així, hi ha una UD (Manacor-Felanitx) que està en millor situació.

Segons han recordat des de la Conselleria, les dades de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) indiquen que el mes de maig de 2019 ha estat molt sec a tot l'arxipèlag.

Els percentatges interanuals continuen sent de superàvit a Menorca (121 per cent) però deficitaris a Mallorca (93 per cent) i a les Pitiüses (88 per cent).

"Atès que juliol és el mes més sec estadísticament de l'any, i que les extraccions seran importants a causa del turisme és probable que la situació al juliol empitjori", han conclòs.