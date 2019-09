9 de setembre de 2019

Les restes de Dorian aporten energia a una DANA que afectarà a tot el país i especialment a l'àrea mediterrània

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Les restes de l'huracà Dorian s'han unit a la pertorbació que ha generat aquesta DANA (Depressió d'aire fred en nivells alts) i que es despenjarà aquesta nit pel Cantàbric i afectarà a tot el país, concretament a l'àrea mediterrània, segons la predicció de l'Agència Estatal de la Meteorologia (AEMET).

Segons ha indicat a Europa Press el portaveu de l'AEMET Alejandro Roa, a causa de l'entrada d'aquesta DANA han hagut d'emetre un avís especial per la seva arribada des del nord de l'Atlàntic i que deixarà pluges i tempestes "molt fortes" en el mediterrani.

A més, Roa ha indicat que a partir d'aquesta tarda plourà en el Cantàbric a causa de l'entrada de la DANA, que ha obligat a establir l'avís de risc vermell en el litoral de Barcelona i sud de Girona per pluges torrencials que podran registrar 90 litres per metre quadrat durant aquesta matinada.

El dimarts hi haurà un descens generalitzat de les temperatures que crearà en la Península un ambient tardorenc. El descens més notable serà a Calamucha (Terol) on els termòmetres passaran de 29ºC a 17ºC. A partir del migdia del dimarts 10 de setembre, la DANA es traslladarà a l'est i sud d'Espanya, la qual cosa farà que diverses províncies d'aquesta zona estiguin en alerta per pluges i tempestes fortes o molt fortes, com pot ser el cas de Maó (Balears) o Tarragona (Catalunya).

Ja el dimecres, Alejandro Roa ha explicat que la DANA continuarà afectant a Catalunya, Balears i Comunitat Valenciana, i en menor mesura, hi haurà precipitacions a Múrcia, est de Castella-la Manxa, est d'Andalusia i Melilla. Pel que fa a les temperatures hi haurà un ascens moderat en general excepte a les zones afectades per la 'gota freda'.

Respecte al dijous, la DANA continuarà cap el sud del país i Àfrica, i deixarà pluges en el mediterrani entre Andalusia i Múrcia. La resta del país estarà poc nuvolós i sense precipitacions amb les temperatures en lleuger ascens.

De cara al divendres i per a finals de setmana, la 'gota freda' pot ser que es mogui en direcció nord, afectant a l'interior peninsular i a l'interior sud sense remetre les precipitacions a Balears, sud de la Comunitat Valenciana, Múrcia i extrem oriental d'Andalusia.