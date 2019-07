12 de juliol de 2019

Les taxes universitàries de la UIB es mantindran sense canvis per al proper curs

PALMA DE MALLORCA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprovat aquest divendres mantenir els preus del curs 2018-2019 per als serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears (UIB) del proper curs 2019-2020.

En roda de premsa, la portaveu del Govern, Pilar Costa, ha recordat que el passat curs 2018-2019 ja es va aplicar una reducció percentual del 10 per cent en el cas dels estudis de grau i de màster, i del 15 per cent en els estudis de màster que habiliten o que són condició necessària per exercir activitats professionals regulades.

Segons ha informat Costa, el preu mitjà del crèdit de grau en primera matrícula és de 16,13 euros, "per sota de la mitjana estatal" per al curs 2018-2019, en referència a l'Estadística de preus universitaris pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, que va ser de 17,55 euros.

Més concretament, el del crèdit per a primera matrícula dels estudis de grau amb nivell d'experimentalitat 1 és d'11,59 euros; en el cas del nivell d'experimentalitat 2, de 13,53 euros; en el del nivell d'experimentalitat 3, de 16,21 euros; en el del nivell d'experimentalitat 4, de 18,50 euros i en el nivell d'experimentalitat 5, de 20,82 euros.

La matrícula d'un curs complet de grau oficial (60 crèdits) oscil·laria entre 695 euros i 1.249 euros (segons el nivell d'experimentalitat).

Pel que fa a els màsters, el preu del crèdit per a primera matrícula amb nivell d'experimentalitat 1 és de 23,89 euros; en els de nivell d'experimentalitat 2, de 26,18 euros; en els de nivell 3, de 28,45 euros, en els de nivell 4, de 29,22 euros i en els de nivell 5, de 30,01 euros.

La matrícula d'un curs complet de màster oficial (60 crèdits) oscil·laria entre 1.433,4 euros i 1.800,6 euros (segons el nivell d'experimentalitat).