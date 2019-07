8 de juliol de 2019

Les visites nocturnes al Consolat de Mar i la Llotja comencen aquest dijous i acabaran el 19 de setembre

PALMA DE MALLORCA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Les visites nocturnes guiades al Consolat de Mar i a la Llotja arrencaran aquest dijous i es perllongaran fins al 19 de setembre, una iniciativa que el Govern impulsa a l'estiu per difondre el patrimoni de la seu de la Presidència de Balears.

El recorregut inclou les principals estades dels edificis del Consolat de Mar i la Llotja, incloent-hi el terrat. Segons ha informat la Conselleria de Presidència en una nota de premsa, des de l'inici d'aquesta iniciativa l'any 2016, gairebé 7.000 persones han visitat la seu del Govern.

Sota el títol 'La Llotja i el Consolat. La mar d'històries' les visites seran gratuïtes, conduïdes per guies oficials i es faran de manera alterna en català i castellà en tres torns, a les 19.30, 20.30 i 21.30 hores.

Començaran dijous que ve dia 11 de juliol i es repetiran cada quinze dies, sempre en dijous: així, seran l'11 i 25 de juliol; 8 i 22 d'agost; i 5 i 19 de setembre. Per participar s'ha de fer una reserva prèvia a través de la pàgina web del Consolat.

El punt de trobada i l'inici de la visita serà l'entrada en el Consolat de Mar pel Passeig Sagrera. Es recomana arribar uns 10 minuts abans de l'inici de la visita.

La pujada al terrat de la Llotja és a peu, per una escala de caragol que té una altura d'uns quatre pisos. No té accés per a persones amb mobilitat reduïda a causa de les limitacions de l'arquitectura d'estil gòtic. Les persones que no puguin pujar hauran d'esperar la resta del grup en la Llotja. Amb tot, la visita al terrat es pot suspendre en cas de mal temps.

Aquestes visites nocturnes es compatibilitzen amb les visites diürnes per a grups organitzats, que es programen durant tot l'any.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha publicat aquest dilluns un 'tweet' des del seu compte oficial en el qual anima a la població a visitar el Consolat. El missatge va acompanyat d'un vídeo en el qual apareix el personal de l'edifici preparant-se per a una visita, i que finalitza amb la frase "La visita més important que pot rebre el Consolat de Mar és la teva".