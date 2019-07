10 de juliol de 2019

L'Escola Superior d'Art Dramàtic de Balears ofereix un curs d'iniciació d'una setmana per a majors de 16 anys

PALMA DE MALLORCA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'Escola Superior d'Art Dramàtic de Balears (Esadib) celebrarà a partir del proper dilluns un curs de 22 hores per a majors de 16 anys que té com a objectiu la iniciació en l'àmbit de l'art dramàtic, i que presenta un programa dividit en interpretació, veu i moviment.

Segons ha informat aquest dimecres l'Esadib en un comunicat, aquest curs s'impartirà des de dilluns que ve fins al divendres de 09.00 a 14.00 hores i se centrarà en la introducció als fonaments pràctics del joc escènic, la improvisació, la interpretació del text dramàtic i les bases de la "veritat" teatral.

Així mateix, aquesta formació també donarà a conèixer les bases del moviment de l'actor, la seva adaptació a l'espai escènic i l'encarnació de personatges. El curs comptarà, també, amb una introducció als fonaments pràctics de l'oralitat -entonació, projecció i ressonància-, així com la iniciació a la veu com a instrument per transmetre emocions.

Els professors de l'Esadib que participaran curs d'iniciació seran Miquel de Marchi, Mateu Grau, Biel Jordà i Pere Fullana.