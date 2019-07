4 de juliol de 2019

L'exposició 'Ante la ley. Sobre guardias i guardianas' de Núria Güell s'inaugura aquest dijous en el Solleric

PALMA DE MALLORCA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'exposició 'Ante la ley. Sobre guardias i guardianas' de la guanyadora del Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d'Arts Visuals Núria Güell, es podrà visitar des d'aquest dijous i fins al 6 d'octubre en la planta baixa del Casal Solleric.

Segons ha informat Cort en un comunicat, la mostra és una selecció de sis projectes realitzats per l'autora entre 2008 i 2017 i explora la relació de les persones amb la llei, la moral, el càstig i l'autoritat.

Les obres que componen l'exposició interpel·len a les persones que la visiten sobre aquests fets.

Güell ha viscut a Cuba durant cinc anys i ha estat reconeguda per accions com 'Ajuda Humanitària'. L'actuació va consistir en una convocatòria d'un concurs de 'cartes d'amor' el premi del qual era casar-se amb ella. "Durant cinc anys vaig estar casada per denunciar el colonialisme i la posició de privilegi de l'estat", ha comentat Güell.

El tinent d'alcalde de Cultura i Benestar Social de Cort, Antoni Noguera, ha reflexionat sobre la legalitat i les normes i ha tingut unes paraules per a la capitana del Sea Watch, Carola Rackete.

Noguera s'ha referit a la situació que estan sofrint les persones refugiades en el mar Mediterrani i ha afirmat que "la Unió Europea és còmplice d'un genocidi. "Estem deixant morir la gent al nostre mar i ho hem de denunciar", ha conclòs Noguera.