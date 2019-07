16 de juliol de 2019

L'IB-Salut realitza 36.000 visites domiciliàries mèdiques a l'any

PALMA DE MALLORCA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Des de 2015 fins al 2018, les consultes d'atenció domiciliària de personal mèdic a Balears s'han incrementat un 6,65 per cent, arribant a les 36.656 consultes per any, segons dades del Servei de Salut (IB-Salut) difosos aquest dimarts per la conselleria de Salut.

Per la seva banda, les consultes domiciliàries d'infermeria a Balears s'han incrementat, des de 2015 i fins al 2018, un 15,28 per cent, arribant a un total de 136.533 consultes a domicili anuals. A més, les consultes en centres de salut han incrementat un 4,35 per cent des de 2015, arribant l'últim any a les 3.827.802 consultes mèdiques, dada que va anar de 2.916.447 consultes d'infermeria en 2018.

La cartera dirigida per Patricia Gómez ha recordat que l'increment del nombre de consultes s'explica per l'increment dels horaris d'atenció dels centres de salut, ja que des de 2015 aquests espais han ampliat el seu horari de les 17.30 hores a les 20.00 hores.

Així, des de 2015 fins al 2019 es van atendre a la franja de tardes un total de 4.497.949 consultes, la qual cosa suposa el 19 per cent del total de consultes diàries ateses.