L'impost turístic finançarà una planta d'envasos retornables a Mallorca i un projecte de 'compostatge' en hotels

S'han presentat 14 projectes per a aquesta línia d'ajudes dotada amb 700.000 euros

PALMA DE MALLORCA, 2 Set. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14 projectes han estat seleccionats en la convocatòria de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) de subvencions per gestionar residus turístics i crear llocs de treball per a persones amb risc d'exclusió. Entre ells, destaquen una planta d'envasos retornables a Mallorca i un projecte de 'compostatge' (tècnica per obtenir abonament orgànic) en hotels.

En un comunicat emès aquest dilluns, el Govern han informat que aquesta línia d'ajudes està dotada amb 700.000 euros i que la planta d'envasos retornables i el projecte de 'compostatge' han aconseguit 150.000 euros, la quantitat màxima que preveia la convocatòria.

La convocatòria estava dividida en quatre categories. En la primera, 'Reutilització de productes (REUT)', s'han presentat set projectes dels quals dos han estat exclosos per no complir amb les bases. Entre els seleccionats hi ha una planta pilot de processament de fruites i vegetals de proximitat (quilòmetre zero) i un projecte de reutilització del residu tèxtil produït a Menorca com a eina d'inserció sociolaboral.

En la categoria 'Preparació per a la reutilització de residus (PREP)' s'han presentat cinc projectes, tots han estat seleccionats. Entre aquests, hi ha un projecte pilot de mesures de gestió mediambiental i economia circular a l'Aeroport de Palma i un projecte de gestió sostenible del residu tèxtil generat per la indústria turística de Balears.

En la categoria 'Compostatge i altres processos de transformació biològica (COMP)' han concorregut tres projectes: tots han estat seleccionats. En la categoria 'Regeneració i reciclatge d'olis i greixos comestibles usats (Regen)' només s'ha presentat un projecte, que ha estat seleccionat.

El director general d'Educació Ambiental i Residus, Sebastià Sansó, ha assegurat que "aquestes xifres demostren un alt interès en projectes que impulsin un canvi de model cap a l'economia social i circular".

En total, s'han rebut sol·licituds de 14 entitats diferents que han demanat un total de 2,9 milions d'euros, més del triple de la quantitat disponible.