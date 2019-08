31 de juliol de 2019

L'institut Joan Ramis i Ramis de Maó estrenarà noves aules i tallers al setembre

MENORCA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'institut Joan Ramis i Ramis de Maó estrenarà a partir de setembre noves aules i tallers, així com un espai per a l'arxiu històric gràcies a una inversió de 2,3 milions d'euros.

"L'ampliació del Joan Ramis i Ramis és una de les obres més importants que s'han fet a Balears, tant per la seva envergadura com per la inversió que suposa", ha manifestat aquest dimecres la presidenta del Govern, Francina Armengol, durant la seva visita centre educatiu, acompanyada pel conseller d'Educació, Universitat i Investigació, Martí March.

Armengol ha destacat la importància de la millora d'"una infraestructura històrica per a Menorca" que "permetrà millorar la qualitat de l'educació de tots i totes", tant per a l'alumnat com per al professorat.

"En política és molt important la coherència i nosaltres comencem la legislatura veient l'immens treball que es va fer durant els anteriors quatre anys amb la millora del pilar fonamental que suposa l'educació", ha subratllat.

El nou edifici suposa l'ampliació del centre en tres plantes perllongant els passadissos actuals de cada planta fins a una superfície total ampliada de 1.652,67 metres quadrats, la qual cosa ha permès la retirada definitiva de les cinc aules modulars del centre.

A la planta baixa se situarà l'arxiu-museu per al manteniment, la salvaguarda i la difusió del patrimoni que l'institut guarda des que es va crear: llibres, instruments i tot tipus d'objectes per a l'ensenyament utilitzats al llarg del temps. També s'ha previst situar en aquesta planta una porxada coberta per usar a l'hivern.

En la primera planta, hi haurà set aules polivalents més, per satisfer les necessitats d'espai, mentre que, en la segona planta, s'ha previst situar un taller d'instal·lació i reparació d'informàtica i dues aules per al cicle formatiu d'Informàtica. En aquesta planta hi haurà tres aules polivalents més per al servei general del centre.

En les dues plantes se situen nous serveis i dues escales noves: una per a ús habitual d'aquesta ampliació i una altra d'exterior per a l'evacuació d'aquesta part del centre en cas d'emergència.