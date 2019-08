3 de agost de 2019

Lliurats gairebé un milió d'euros en subvencions a agricultors i ramaders de Balears

PALMA DE MALLORCA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Balears (Fogaiba) ha executat el pagament de gairebé un milió (953.247,37 euros) en una setmana, entre els diferents tipus de línies d'ajuda als agricultors i els ramaders de les Balears i que es paguen entre la CAIB, la Unió Europea i el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Segons ha informat la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, la quantia més elevada ha estat per subvencionar inversions en explotacions agràries. En total, s'han abonat 360.413,82 euros. També és significativa la quantia abonada per a la rehabilitació de marges i paret seca: en total, 243,145,30 euros.

AGRICULTURA ECOLÒGICA I FOMENT DE RACES AUTÒCTONES

El Fogaiba també ha executat el pagament de la subvenció destinada al foment de pastures per a l'aprofitament de la ramaderia ecològica. Per aquest concepte, s'han pagat 88.258,76 euros. Una altra de les ajudes abonades ha estat la destinada al foment de les races autòctones en perill d'extinció: en total, 163.659,43 euros.

Les subvencions per a la creació d'empreses de joves agricultors i les destinades a la creació d'empreses per a activitats no agràries (com, per exemple, organització de visites a les explotacions) també han format part d'aquest pagament. S'han abonat 27.500 euros i 42.000 euros, respectivament.