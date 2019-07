8 de juliol de 2019

El lloguer s'encareix un 20,7% a Balears al juny, la tercera pujada més forta del país, segons pisos.com

PALMA DE MALLORCA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El preu mitjà de l'habitatge en lloguer a Balears es va situar al juny en 1.339 euros mensuals, un increment del 20,74 per cent respecte al mateix mes de 2018, segons dades del portal immobiliari pisos.com.

Es tracta del tercer augment interanual més intens del país, i situa Balears com la segona autonomia amb la renda més cara, només per darrere de Madrid, que aconsegueix els 1.671 euros mensuals.

A més, la superfície mitjana de lloguer és de 176 metres quadrats, la qual cosa converteix l'arxipèlag a la regió amb els pisos de lloguer més grans.

La mensualitat va suposar un increment semestral del 8,51 per cent. Mensualment, va créixer un 2,21 per cent, i trimestralment un 4,86 per cent.

Palma va ser la quarta capital de província més cara, amb una renda mitjana mensual de 1.357 euros i una superfície mitjana de 121 metres quadrats al juny de 2019. El rànquing de les capitals més cares ho encapçala Madrid amb 1.969 euros al mes.

La capital balear va registrar una caiguda enfront de desembre de 2018 del -3,25 per cent. Enfront de juny de 2018 va créixer un 20,62 per cent, la pujada més forta del panorama nacional.

DADES GENERALS

En el conjunt d'Espanya, el preu mitjà de l'habitatge en lloguer va augmentar gairebé un 16,3% en el primer semestre de l'any en comparació del mateix període de l'any anterior.

En comparació del semestre anterior, la pujada va ser de gairebé el 6%. Entre gener i juny, l'habitatge en lloguer a Espanya va tenir una superfície mitjana de 125 metres quadrats i una renda mitjana mensual de 943 euros.

El director d'estudis de pisos.com, Ferran Font, creu que la pujada de les mensualitats d'arrendament "segueix tibant les relacions entre propietaris i inquilins, sobretot, en aquelles ciutats que actuen en el focus per a la demanda del lloguer".

Així mateix, l'expert ha ressaltat que, en algunes ciutats fora d'Espanya, s'estan engegant plans específics. "Ja no solament es tracta de protegir als ciutadans en situació de vulnerabilitat, sinó de no posar en perill a aquesta part de la població que, àdhuc tenint capacitat econòmica, veu com el percentatge del seu sou destinat al lloguer no dóna per augmentar", ha remarcat.

Per a Font, és urgent tornar als nivells de preus "raonables", ja que "s'està jugant amb l'emancipació de tota una generació, posant traves a l'emprenedoria i a l'enriquiment de la societat en el seu conjunt".

Font creu que per "refredar el mercat" és necessari un diàleg seriós entre els poders públics i privats "amb la finalitat d'aconseguir solucions viables que satisfacin a tots els agents implicats".

"Les administracions han de col·laborar amb les empreses per crear un parc d'habitatge en lloguer a l'abast de totes les butxaques, al mateix temps que l'ocupació i els salaris han de millorar per facilitar l'estalvi i proporcionar una major pujada", ha remarcat.