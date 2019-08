30 de juliol de 2019

L'obra pública es dispara un 43% en Balears fins a juny, fins als 275,6 milions d'euros

PALMA DE MALLORCA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La licitació d'obres per part de les administracions públiques es va disparar un 43% en la primera meitat de l'any, fins arribar als 275,6 milions d'euros, segons dades de l'Associació d'empreses Constructores i Concessionàries d'infraestructures (Seopan).

L'import de la licitació d'obra pública a Balears representa un 2,8% del total nacional, que ascendeix a 9.900 milions d'euros. La dada nacional va augmentar un 52,4% respecte al mateix període de l'any anterior, impulsat per la construcció de línies d'Alta Velocitat i les cites electorals celebrades en els passats mesos d'abril i maig.

L'obra pública es va incrementar a Espanya en 3.400 milions en el primer semestre de l'any i, d'aquesta forma, va mantenir la seva tendència a l'alça després de tancar 2018 en màxims dels últims vuit anys, segons les dades de la patronal de grans constructores i concessionàries.

Les administracions locals i les comunitats autònomes van promoure les dues terceres parts (el 66%) de les obres llançades fins a maig, mentre que el Ministeri de Foment va licitar un altre 28%.

Aquest Departament, primer òrgan inversor de l'Administració central, va llançar obres per 2.779 milions d'euros en els sis primers mesos, import que més que duplica (+132%) el d'un any abans.

Foment registra aquest volum de licitació malgrat no comptar amb Pressupostos per aquest any i gràcies a l'AVE. Els treballs d'aquestes línies ferroviàries van copar gairebé la meitat de la seva inversió total, en suposar 1.259,2 milions, més del doble (+147,5%) que l'any anterior.

A més, el Ministeri va multiplicar per més de tres (+238%) la inversió en obres de carreteres, fins als 783,40 milions.

Del seu costat, la licitació de projectes a ports va créixer un 29,5%, fins als 244 milions, i la d'aeroports un 28,8%, fins el 277 milions. En tots dos casos, aquestes obres les paguen Ports de l'Estat i Aena i no es realitzen amb càrrec a les 'arques públiques'.

No obstant això, les administracions locals i regionals constituïen el principal motor de l'obra pública al tancament de juny a la calor de les eleccions municipals i autonòmiques celebrades al maig.

Els ajuntaments, les diputacions i els consells van licitar projectes per 3.566 milions d'euros en els sis primers mesos, un 17% més que un any abans, i el 36% del total estatal.

D'igual forma, els governs regionals, molts dels quals també van afrontar eleccions, van llançar obres per 2.993 milions d'euros en aquest període, un 48,6% més i el 30% del total.

EL DOBLE D'OBRES A CATALUNYA

Catalunya va saldar el semestre com a primera Comunitat en licitació d'obres, després de llançar projectes per 484,6 milions, més del doble (+159,9%) que un any abans.

Se situa així per davant d'Andalusia, que va licitar obres per 458 milions, un 35% més, i de Canàries, que va sumar projectes per 353 milions, gràcies al pla de carreteres acordat amb l'Estat.

Navarra també es cola entre les primeres regions promotores d'obres, amb projectes per 261 milions (+249%), seguida de Madrid, on per contra, la licitació es desploma un 41% fins als 260 milions.