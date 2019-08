26 de agost de 2019

L'Obra Social 'la Caixa' destina 24.000 euros a 500 famílies en risc o situació d'exclusió social a Balears

PALMA DE MALLORCA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

L'Obra Social 'la Caixa' destina 24.000 euros a 500 famílies amb nins en risc o situació d'exclusió social als barris del Molinar, Coll d'en Rebassa, Arenal de Palma i Llucmajor, a través d'un projecte impulsat per 'Espiral-Entitat Prestadora de Serveis a la Joventut'.

Segons ha informat l'entitat en una nota de premsa, l'objectiu d'aquest projecte és impulsar projectes dirigits a l'àmbit de la infància i la joventut que fomentin processos d'"empoderament personal" a partir de la implicació del mateix beneficiari, potenciant la família com a centre d'atenció.

Per a la selecció dels projectes, a més d'avaluar els objectius, la metodologia i l'impacte previst, la Fundació 'la Caixa' posa èmfasi en aquells que destinen temps per conèixer a cada individu, potenciar els seus interessos, i la seva capacitat d'elecció i implicació.

A més, també valoren el suport de l'Administració i la col·laboració efectiva entre les entitats i la implicació de la comunitat on es desenvolupen.

En els projectes seleccionats participen 616 professionals i més de 2.000 persones voluntàries. Per la seva banda, el president de la Fundació, Isidro Fainé, ha destacat l'"esforç i compromís" de l'entitat amb "tots aquells col·lectius que lluiten per una societat més justa i igualitària, on les persones vulnerables tinguin oportunitats reals d'inserció social".