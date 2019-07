23 de juliol de 2019

Localitzen mort un exemplar de milana real a Mallorca que podria haver estat enverinada de forma intencionada

PALMA DE MALLORCA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) a Mallorca ha localitzat mort un exemplar de milana real, una espècie en perill d'extinció a Balears, en una finca del municipi de Sant Joan (Mallorca), i que, segons expliquen, podria haver estat enverinat de manera intencionada.

Segons ha informat el GOB en un comunicat, els símptomes que presenta l'exemplar, que portava un emissor de seguiment per satèl·lit que va facilitar la seva localització, no permeten descartar la hipòtesi que hagi estat intoxicat de forma voluntària.

En aquest sentit, han recordat que la mort d'animals en perill d'extinció per col·locar verí en el mitjà natural és un delicte i han afirmat que ja s'han produït diverses sentències judicials per diferents enverinaments a Balears, el més recent a Capdepera el mes passat.

Els ecologistes han assenyalat que, a més dels enverinaments intencionats per a l'eliminació d'espècies amenaçades, també existeixen altres causes per l'ús imprudent de raticida. En relació a aquests casos, han sol·licitat extremar la precaució per evitar morts per intoxicació indirecta tant de milanes reals com d'altres espècies.

Finalment, el GOB ha indicat que el monitoratge d'exemplars en perill d'extinció és una de les iniciatives "claus" per al programa de recuperació de la milana a Balears i ha recordat que actualment a Mallorca existeixen 17 exemplars amb emissors de seguiment per satèl·lit i altres 34 amb emissors de seguiment per ràdio.