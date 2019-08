L'OCB demana el vídeo del control pel qual va passar l'empleada de l'Aeroport que va denunciar discriminació lingüística

Paula Rotger: "No pensava que per donar-li les gràcies a un agent de la Guàrdia Civil em passaria tot això"

PALMA DE MALLORCA, 2 Ag. (EUROPA PRESS) -

L'Obra Cultural Balear (OCB) ha demanat a Aena la publicació del vídeo del control de seguretat pel qual va passar Paula Rotger, l'empleada de l'Aeroport de Palma que ha denunciat un cas de discriminació lingüística per part d'un guàrdia civil ja que estan convençuts que es recolzarà la seva versió.

En una roda al costat de l'afectada, el president de l'OCB, Josep de Luis, s'ha ofert també per realitzar una campanya conjunta amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional per defensar els drets lingüístics dels ciutadans de Balears.

Per la seva banda, Rotger ha assegurat que "no pensava que per donar-li les gràcies a un agent de la Guàrdia Civil m'anava a passar tot això". A més, ha demanat "valentia" perquè es reconegui què va passar realment.

EXPEDIENT D'AENA

En la roda de premsa també s'ha explicat que a nivell de sancions l'única que s'ha incoat reglamentàriament és un expedient sancionador d'AENA davant el qual Rotger ja ha presentat al·legacions. Aquest podria concloure amb la retirada del seu permís per circular per l'aeroport de Palma d'entre set i 30 dies.

Sobre una altra sanció, la que estaria interposada per l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (Aesa) i que podria portar una sanció econòmica "contundent", De Luis ha explicat que no es té "constància" de la mateixa més enllà de la "misteriosa visita" de dues persones de paisà que es van identificar com a guàrdies civils. "No tenim constància que hi hagi una tramitació administrativa, no hi ha hagut un acte formal d'incoació de l'expedient", ha dit.

REUNIÓ ENTRE EL GOVERN I LA DELEGACIÓ

D'altra banda, la secretària autonòmica d'Universitat, Investigació i Política Lingüística, Agustina Vilaret, i la directora general de Política Lingüística, Beatriu Defior, s'han reunit aquest divendres amb el delegat del Govern en funcions Ramón Morey amb motiu d'aquest cas.

Vilaret ha exposat a Morey que el Govern vetlla per garantir els drets lingüístics de tota la ciutadania. També ha traslladat el seu interès perquè els cossos i forces de seguretat de l'Estat "coneixen i respectin la cultura i la llengua pròpia de Balears".

Des del Govern, ha assegurat que la trobada ha tingut un to cordial i ambdues parts s'han emplaçat a mantenir el contacte per seguir treballant en la normalització lingüística en l'àmbit dels treballadors públics.

LA DENÚNCIA

Cal recordar que Rotger va denunciar que un agent li va impedir el pas per parlar català i que li va exigir que es dirigís a ella en castellà. No obstant això, la Guàrdia Civil assegura que la dona ha estat sancionada per incomplir les normes de seguretat aèria i saltar un control d'accessos en la instal·lació aeroportuària.

En concret, Rotger va presentar una denúncia el juny passat contra un agent de la Guàrdia Civil del control de seguretat per un presumpte cas de discriminació lingüística. Va assegurar que després de passar un control, es va acomiadar en català donant les gràcies, que el guàrdia civil es "va exaltar molt" i que li va dir que "a l'agent de l'autoritat se li parla espanyol o no s'entra".

La dona va explicar en la denúncia que va contestar que tenia dret a parlar l'idioma que volgués. "Ell em diu que espanyol o no entro, així que no em deixa passar i s'inventa que no he passat el control de seguretat com a excusa", indicava. La denunciant va subratllar que va passar l'arc totes les vegades que se li va requerir i que no va accedir a la seva zona fins que l'hi van permetre.