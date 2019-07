3 de juliol de 2019

L'ocupació d'allotjaments rurals a Balears a l'agost se situa en el 83%, segons Casasrurales.net

PALMA DE MALLORCA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Les Balears registren avui dia una ocupació en allotjaments rurals per al mes d'agost del 83,83 per cent, segons ha informat el portal Casasrurales.net en una nota.

A escala estatal, avui dia el 80,76 per cent d'allotjaments nacionals estan complets des de l'1 d'agost al 31 d'agost, encara que s'espera que es puguin aconseguir pics que superin el 90 per cent en alguns casos.

Per Comunitats Autònomes, Astúries ocupa la primera posició amb el 86,34 per cent d'ocupació, seguida de les Illes Canàries (84,89 per cent), les Illes Balears (83,83 per cent), Navarra (83,41%) i Múrcia (82,64%).

Pel contari, La Comunitat de Madrid (76,83%), Castella-la Manxa (74,81%) i La Rioja (70,42%) serien les Comunitats amb menys previsió d'ocupació per al mes d'agost, segons el portal.

Per províncies Cadis (84.13%), Pontevedra (85,21%) i Còrdova (84,09%) lideren el rànquing mentre que Conca (73,42%), Segòvia (68,84%) i Guadalajara (61,70%) són les províncies amb menys demanda.