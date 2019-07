4 de juliol de 2019

L'oposició critica que el primer pas de Cort sigui una pujada salarial i Jarabo defensa que l'augment és "raonable"

PALMA DE MALLORCA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

PP, Cs i Vox han qüestionat aquest dijous, per raons estètiques, la pujada salarial dels càrrecs municipals de l'Ajuntament de Palma, ja que consideren que no és adequat que sigui la primera decisió del primer ple de l'Ajuntament.

Per la seva banda, el portaveu de l'equip de govern, Alberto Jarabo, ha contestat a aquestes crítiques defensant que l'augment de les retribucions és "més que raonable" i que està ajustat a l'Índex de Preus al Consumidor (IPC).

Durant el ple d'aquest dijous, el portaveu de Vox, Fulgencio Coll, ha explicat que consideren que la pujada del 2,5 per cent als alts càrrecs té "lògica", però que la del 6,5 per cent per a directors, directors generals i assessors "no la té".

Coll ha suggerit que la pujada es va poder haver aprovat en la legislatura anterior i que no es va fer "per condicionaments electoralistes". "Estèticament no és bonic que en el primer ple extraordinari entri una pujada salarial", ha argumentat.

En la mateixa línia s'ha pronunciat la portaveu 'popular', Mercedes Celeste. "Considerem que no és el moment de fer aquesta pujada", ha dit. Per la seva banda, la portaveu de Cs, Eva Pomar, també ha criticat que la pujada de les retribucions sigui la primera decisió del nou govern municipal.

En declaracions als mitjans, el portaveu de l'equip de govern, Alberto Jarabo, ha respost aquestes crítiques assegurant que l'increment és "més que raonable" i considera que els partits de l'oposició així ho entenen. A més, ha comparat l'increment a Palma amb els de altres Ajuntaments, entre els quals ha citat el de Valdemoro (Madrid), on s'ha aprovat un increment del 33 per cent per a l'alcalde, de Ciudadanos.

A més, en el ple, Jarabo ha manifestat que "estèticament és molt pitjor" que hi hagi membres de Vox "que estan cobrant dos càrrecs". El regidor de Vox Sergio Rodríguez ha sortit al pas d'aquestes paraules per negar aquestes acusacions.

"Per al·lusions vull aclarir que cobro un sol sou. L'altre, que són les dietes per l'assistència als plens de Palma, ho dono íntegrament. El que alguns membres de Vox tenim és dos treballs i un sol sou", ha dit.

AUGMENT DE CÀRRECS

PP i Cs també s'han oposat a l'augment de càrrecs en l'organigrama municipal. Celeste (PP) ha denunciat que incrementar el nombre d'alts càrrecs "sortirà més car al ciutadà, però no garanteix millor gestió dels recursos". "Més quantitat de polítics al comandament no implica més qualitat dels serveis al ciutadà si no hi ha un canvi clar de direcció", ha raonat.

Igualment, Eva Pomar, ha assegurat que l'Ajuntament "està col·locant a alts càrrecs sense experiència de gestió a les seves àrees". "Posar més gent en els despatxos no significa millorar els serveis de l'administració; millorarien més amb operaris de neteja, policies i bombers als carrers", ha defensat la portaveu de Cs.

El portaveu de l'equip de govern ha contestat que l'augment de càrrecs persegueix "oferir millor servei públic als ciutadans" i que això implica "recontractar funcionariat". Jarabo ha retret al PP el seu "intent de desmantellar" el consistori, i ha recalcat que en la passada legislatura es van contractar més de 200 funcionaris i que pretenen recuperar policia de barri i bombers.

A més, en referència a les paraules de Pomar, Jarabo ha demanat no "qüestionar a les persones que treballen en aquest Ajuntament, que no estan assegudes davant d'un ordinador sinó pendents de millorar els serveis per als ciutadans".

Malgrat el vot en contra de l'oposició, la proposta ha tirat endavant.

L'OPOSICIÓ DEMANA VOT EN LA COMISSIÓ DE CENTRE HISTÒRIC

Així mateix, l'oposició ha demanat tenir vot, i no solament dret a assistència, en la comissió de centre històric. PP i Cs han remarcat que representen a una part important de la població de Palma. Pomar, a més, ha dit que volen "vigilar" un possible ús ideològic del patrimoni històric.

Celeste, per la seva banda, ha dit que encara que no són tècnics, votaran "amb sentit comú" havent escoltat l'opinió dels tècnics. "No podem ser uns polítics sí i els altres no", ha incidit.

La proposta ha estat rebutjada. La regidora de Model de Ciutat i Habitatge Digne, Neus Truyol, ha assenyalat que es tracta d'una comissió tècnica i que els regidors de l'esquerra que assisteixen ho fan "com a càrrecs del govern municipal". "Aquí no hi ha cap representant de cap partit que tingui vot", ha resolt Truyol.