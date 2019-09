26 de setembre de 2019

Mae de la Concha demanarà un règim especial agrari per a Balears en la futura Política Agrària Comuna

PALMA DE MALLORCA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern, Mae de la Concha, ha indicat aquest dijous que un els objectius de la seva àrea durant aquesta legislatura és aconseguir "la millor Política Agrària Comuna (PAC) per a Balears", incloent-hi un règim especial agrari, per compensar els costos de la insularitat.

Segons ha informat la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació en un comunicat, així ho ha indicat la consellera durant Comissió d'Economia del Parlament de Balears, on ha explicat, també, que aquesta mesura suposaria rebre, aproximadament, un 50 per cent més de fons provinents de la PAC.

A més, segons les dades de la Conselleria, dels 6.400 beneficiaris actuals de la PAC a Balears, el 45 per cent rep menys de 1.200 euros i l'import mitjà per beneficiari està prop dels 1.400 euros, per sota de la mitjana nacional.

SOL·LICITEN UNA REUNIÓ AMB EL MINISTERI D'AGRICULTURA

Així mateix, la Conselleria ha demanat una reunió amb el Ministeri d'Agricultura en aquest sentit, perquè aquesta demanda sigui defensada en les institucions comunitàries, tant en el Parlamento Europeu com en la Comissió Europea, en els pròxims sis mesos.

L'objectiu de la Conselleria és incloure en l'esborrany del futur Pla Estratègic Nacional de la PAC, que ha d'estar llest el mes de febrer de 2020, la condició d'insularitat de Balears, per justificar la proposta del Règim Especial Agrari.

En conseqüència, durant els pròxims 15 dies s'establirà un mecanisme de treball amb el sector, per aconseguir una proposta "consensuada" per presentar a Madrid. La proposta del Govern serà "enfortir" el pagament complementari a joves, a més d'un nou pagament complementari per a dones. També demanaran que es mantingui el pagament ambiental addicional.

D'altra banda, la Conselleria també vol desenvolupar dos serveis generals, un de promoció d'alimentació sostenible i un altre de promoció i regulació de mercats agraris.

A més, el Govern també vol impulsar un "pla d'igualtat en el sector agrari". En el sector pesquer, la Conselleria té l'objectiu de consolidar la gestió i vigilància de les reserves marines, així com proposar la creació i ampliació de noves reserves. També vol millorar l'agilitat dels serveis del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de Balears (FOGAIBA).

Els Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA) tenen per objectiu elaborar un pla estratègic per a la mateixa empresa per al període 2021-2025. Serà un procés participat per les cooperatives agroalimentàries, les organitzacions agràries i altres actors implicats.