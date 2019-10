1 de octubre de 2019

Malena Contestí abandona Vox i acusa el partit de criminalitzar a la dona, de ser homòfob i extremista

PALMA DE MALLORCA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Malena Contestí, fins ara diputada al Congrés per Vox a Balears, ha renunciat a liderar cap de les llistes del partit a les eleccions del 10 de novembre i ha abandonat la militància mitjançant una carta en la qual acusa el partit de "criminalitzar a la dona, de ser homòfob i extremista", entre altres coses.

En una carta, escriu que fa gairebé dos anys va donar el salt a la política i va cofundar Actua per, entre altres motius, defensar l'unitat d'Espanya, la lluita contra el secessionisme, els drets lingüístics, la llibertat econòmica i el descens d'impostos, la disminució de la sobredimensionada administració.

No obstant això, assenyala que aquella "il·lusió inicial, s'ha tornat a poc a poc en una profunda decepció" després de la coalició electoral que va provocar la seva arribada a Vox. Contestí assenyala que la seva decepció està "derivada de la imposició d'un dogmatisme que copeja com una enclusa en tots aquells ideals que van semblar fer a Vox necessari".

Així, la ja exdiputada parla de "múltiples escàndols de suposades irregularitats que no només no s'investiguen sinó que es protegeixen; l'exclusió i l'insult constant als altres partits; la demagògia, l'homofòbia, i els extremismes varis".

"En contraposició a la política basada a oferir solucions reals amb principis clars", Contestí assegura que a Vox es fa "política de titular", on "l'important és fer soroll per sortir en premsa", i per a això "tot val, fins i tot la manipulació, la criminalització dels dissidents interns o la banalització".

D'altra banda, assegura que ha sentit "profunda vergonya" veient-se relacionada amb "un oportunista independentista com Salvini" o veient que s'utilitzen "obvietats" com "els drets de tots ja estan protegits a la Constitució", amb l'objectiu que drets adquirits com el matrimoni entre homosexuals es converteixin en el dret a fer "el que vulguis mentre jo no ho vegi; en una volta a l'armari".

També indica que ha sofert vergonya "veient com una foto amb la bandera del moviment gai és motiu d'expulsió del partit" o com "es manipula la realitat per vincular directament el terrorisme amb la immigració", amb "l'única fi d'atacar a totes aquelles organitzacions que no participen d'aquest proselitisme confessional internacional al que Vox pertany".

En un altre sentit, ha criticat també que es "criminalitzi" a la dona que passa "pel trauma d'avortar", "sense atendre a les seves circumstàncies, dirigint-se a la possibilitat fins i tot d'estatalizar als nens, o irrompent en minuts de silenci amb pancartes polítiques".

"PROSELITISME TOTALITARI A LA CALOR DELS FINANÇAMENTS"

Amb tot això, assegura que Vox "no és un partit polític; és un moviment extremista i antisistema, i amb això m'ha traït". "Ha traït a tots els que hem treballat per un projecte el senyal del qual d'identitat era el sentit comú i que ara s'ha convertit, a la calor dels finançaments, en un exemple clar de proselitisme totalitari. La fi no justifica els mitjans, mai", ha dit.

Per això, Contestí ha renunciat a liderar "cap de les llistes de Vox" de cara a les eleccions del proper 10 de novembre i ha anunciat la fi de la seva "militància en el partit", des del convenciment que "és l'únic pas conseqüent" amb el "que sé i el que sento". "Espanya no necessita seguir mirant al futur des dels odis i el bloqueig", ha afegit.

Contestí acaba la seva missiva dient que "Espanya necessita estabilitat, sentit d'Estat, abandonar la polarització i protegir els drets i les institucions, tan vilipendiadas pels extrems últimament". "Espanya necessita mirar al futur amb frescor, esperança i evolució. I molt al meu pesar, aquest moviment ha demostrat en massa ocasions el contrari. Per això prefereixo anar-me a casa que seguir a Vox", ha conclòs.