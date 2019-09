16 de setembre de 2019

Mallorca s'adhereix a la Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra fins al 22 de setembre

PALMA DE MALLORCA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca s'ha adherit a la campanya de la Setmana Europea de la Mobilitat 2019 (SEM19), que se celebrarà del 16 al 22 de setembre, sota el lema 'Camina amb nosaltres!'.

D'altra banda, unes 120 persones han participat aquest dilluns en el primer acte de la SEM19 organitzat per l'Ajuntament i la Conselleria de Salut. Han caminat des d'11 centres de salut fins a la plaça de Cort.

El conseller insular de Mobilitat i Infraestructures, Ivan Sevillano, ha signat la carta d'adhesió 2019, on el Consell es compromet "a dur a terme bones pràctiques relacionades amb la mobilitat sostenible i donar suport a la campanya i el Dia sense Cotxes".

Sevillano ha destacat que la Setmana de la Mobilitat és una campanya dirigida a sensibilitzar sobre les "conseqüències negatives" que té "l'ús irracional del cotxe", tant per a "la salut pública com per al medi ambient".

A més, ha explicat que "té com a objectiu impulsar la mobilitat sostenible a través del transport públic, la bicicleta i els viatges a peu".

PROGRAMACIÓ DE LA SEM19

Durant la setmana de la mobilitat, el Consell organitza accions diverses entre les quals destaca l'organització del 'Park(ing)day', un esdeveniment d'àmbit mundial en el qual la ciutadania ocupa els espais d'aparcament "per reinventar-se en altres espais més amables". Tindrà lloc el 20 de setembre, de 12.00 a 14.00 hores, en l'aparcament del Llar de la Infància.

La programació del 'Park(ing)day' constarà de música en directe, d'un 'bibliopark(ing)' amb zona de lectura i relaxació, l'àrea de 'jocspark(ing)' pensada pels més petits, un 'fotopark(ing)' i la zona de 'mobilitypark(ing)', on es farà un circuit en 'segway' i patinets elèctrics.

Respecte a la caminada a Cort, forma part del programa de més de 30 activitats que comencen aquest dilluns amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat.

En concret, les persones que han participat en la ruta han sortit de 13 centres de salut de Palma: CS Santa Catalina, CS Valldergent, CS Rafal, CS Són Cladera, CS Pere Garau, CS Arquitecte Bennàssar, CS Coll d'en Rebassa, CS Emili Darder, CS de Son Gotleu i CS Són Rullan, CS Escola Graduada i CS s'Escorxador, CS Camp Redó.