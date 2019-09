19 de setembre de 2019

Manresa plantejarà la internalització d'informatius quan el Govern assigni "el tamany econòmic i laboral" a IB3

PALMA DE MALLORCA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de la radiotelevisió pública de Balears (IB3), Andreu Manresa, ha assegurat aquest dijous en el Parlament que plantejaran una "posició final" sobre la internalització dels informatius "el dia en què el Govern assigni el tamany econòmic i laboral" a l'Ens.

Durant la seva intervenció en la Comissió de Control d'IB3, Manresa ha defensat que és "un debat sobre el qual cal parlar" i ha explicat que "com a periodista creu que és una anomalia de naixement que els informatius estiguin externalitzats", si bé ha matisat que, com a director, li pesa "com el plom" prendre la decisió "sense suport institucional, financer, polític i global".

En aquest sentit, Manresa ha justificat que és una decisió "d'una magnitud que ultrapassa una opinió personal", ja que "és una decisió política amb magnitud laboral, econòmica i social", i ha reiterat que la qüestió no correspon directament a la Direcció General.

A més, el director ha recordat que, ara com ara, IB3 té en plantilla un total de 115 treballadors que, sumant els 200 que té l'empresa contractista d'informatius, ascendiria a 350 persones amb el procés d'internalització.

Manresa ha considerat que en la hipotètica internalització "no seria una subrogació automàtica", sinó que els implicats hauran de sotmetre's a uns processos de selecció, "els habituals en un Ens públic".

Amb tot, el director de l'Ens ha titllat els informatius com "la raó de ser i existir d'IB3" amb "vocació de lideratge, rigor, neutralitat i sense ingerència".

"IB3 PUJA UN 50% D'AUDIÈNCIA EN UN ANY"

D'altra banda, segons ha explicat Manresa, IB3 ha augmentat la seva audiència en un 50 per cent respecte a l'any passat i ha afegit que "la suma de tots els mitjans escrits i audiovisuals de les Illes no arriba a l'audiència d'un informatiu d'IB3".

Més concretament, ha explicat que cada dia es registren uns 180.000 espectadors i cada setmana un total de 600.000 aproximadament. "Això que IB3 s'havia convertit en una fita i una làpida en audiència no és veritat", ha postil·lat.

No obstant això, Manresa ha admès que l'Ens va sofrir una tendència negativa, pel que fa a audiència, des del 2014 al 2016 "quan va haver-hi retallades". "Hem intentat reconduir-la amb noves aportacions i sèries de televisió", ha explicat.

"NINGÚ POT DIR QUE HAGI ESTAT VETAT O EXCLÒS D'IB3"

Pel que fa a la pluralitat, Manresa ha defensat que l'equip de l'Ens "representa la diversitat i el pluralisme" i ha considerat que "ningú pot sentir que ha estat vetat, exclòs o perseguit".

"Evidentment no som perfectes, però per decisió editorial ningú ha estat fora dels informatius. No és que em posi cap condecoració, però tenim una mirada transinsular, no centralista, amb la vocació de mirar més enllà", ha determinat.