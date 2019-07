3 de juliol de 2019

March es marca com a reptes una llei educativa "de consens", millorar infraestructures i impulsar l'etapa 0-3

PALMA DE MALLORCA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Educació, Universitat i Investigació, Martí March, s'ha marcat com a principals reptes per als propers quatre anys aprovar una llei d'Educació "que sigui de consens", millorar infraestructures, impulsar l'etapa 0-3 anys i millorar la qualitat de l'educació a les Illes.

Així s'ha expressat el conseller en declaracions als mitjans després de prendre possessió del càrrec, en les quals ha defensat que en la legislatura passada van posar "les bases de molts canvis a l'Educació" de les Illes.

Segons ha explicat, política lingüística s'integrarà dins de la Conselleria d'Educació, en una direcció general dins d'una secretaria autonòmica que inclou Universitat i Investigació, però encara no té noms per ocupar al càrrec perquè el decidirà MÉS per Mallorca.