March reivindica que el Govern destina 3,5 milions a les ajudes de menjador

El PP censura que sigui octubre i més de 4.000 famílies no sàpiguen encara si són beneficiàries de les ajudes de menjador

PALMA DE MALLORCA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Educació, Martí March, ha reivindicat en el ple del Parlament d'aquest dimarts que el Govern destina 3,5 milions d'euros per a les ajudes de menjador escolar, mentre que, segons ha criticat, el PP destinava "solament 800.000 euros en ajudes" en "la pitjor època de la crisi econòmica".

En resposta a la diputada del PP Núria Riera, March ha assegurat que des de l'última etapa del PP a l'actualitat s'ha passat de "1.500 famílies beneficiàries a 4.000 famílies".

Per la seva banda, Riera ha censurat que el Govern "no hagi adoptat mesures per evitar que els preus dels menús escolars siguin els més alts d'Espanya" i ha criticat que "ja sigui octubre i segueix havent-hi més de 4.000 famílies que esperen" si se'ls ha inclòs en la llista de beneficiaris d'aquestes ajudes".

En resposta a una pregunta de la diputada de Cs, Patricia Guasp, sobre "la infrafinanciació" de la UIB, March ha remarcat que des de 2015 l'aportació de la Universitat "ha augmentat en 19,4 milions d'euros, un 33,8 per cent més, respecte a 2015".

Malgrat això, Guasp ha incidit que "la universitat de Balears és de les pitjors finançades d'Espanya" i ha censurat aspectes com "la taxa d'abandó" o "les poques places" de residència amb "una cua d'espera de més de 100 alumnes".

Davant això, March ha assenyalat que "la inversió per alumne ha augmentat en 1.681 euros, un 29 per cent".