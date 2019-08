14 de agost de 2019

Mariona Luis Tomás, nova directora de l'Institut d'Innovació Empresarial de Balears

PALMA DE MALLORCA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Mariona Luis Tomás és la nova directora gerent de l'Institut d'Innovació Empresarial de Balears (IDI), ens instrumental de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius.

Segons ha informat l'IDI en una nota, la trajectòria laboral de Tomás s'emmarca principalment en el disseny i la implantació de projectes i polítiques d'innovació en el sector públic i privat.

Entre els anys 2002 i 2004, va liderar, com a directora d'Innovació al Parc Tecnològic de Balears, el programa 'Innobal XXI', segons han assegurat, la primera política d'innovació realitzada a les Illes. En 2005 va crear InnoBalears, empresa consultora especialitzada en gestió de la innovació i planificació estratègica per a empreses.

Segons han indicat, Tomás és enginyera industrial, amb l'especialitat en Organització Industrial por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

A més, ha cursat postgraus en Gestió i Planificació de Projectes de l'Institut Català de Tecnologia (ICT), i en E-learning de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

L'IDI com a Agència de Desenvolupament Regional (ADR), segons han declarat, té com a objectiu impulsar el desenvolupament de l'activitat econòmica i empresarial a Balears, amb criteris de competitivitat, sostenibilitat, reequilibri territorial, posant a la disposició dels emprenedors i de les empreses, la informació i les intervencions necessàries per a la seva implantació i per millorar la seva gestió i augmentar la seva competitivitat.