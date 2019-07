3 de juliol de 2019

Maroto destaca el gran "dinamisme" de l'ocupació turística a Espanya

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme en funcions, Reyes Maroto, ha assegurat que la indústria turística nacional, des del punt de vista de l'ocupació, demostra "un gran dinamisme", amb un creixement del 4,3% en el nombre d'afiliats al maig, i ha reafirmat el compromís del Govern amb la qualitat de l'ocupació.

L'afiliació en el sector turístic a la Seguretat Social al maig va aconseguir els 2,57 milions d'afiliats, un 4,3% més que el mateix mes de 2018 (2,46 milions), amb un increment de 106.793 noves ocupacions. Això suposa, ha recordat Maroto, el 13,3% del total d'afiliats en l'economia nacional. La xifra és a més la més alta de la sèrie històrica en un mes de maig, segons les dades de Turespaña.

En un acte celebrat a la seu del Ministeri per presentar les previsions turístiques per a l'estiu, Maroto ha defensat que les dades d'ocupació mostren que el sector turístic aquest segueix sent un dels principals motors econòmics del país.

La titular de Turisme, que va mostrar la seva satisfacció per la "bona salut" de la indústria turística espanyola amb un increment de fluxos i major rendibilitat, va instar a seguir millorant la qualitat de l'ocupació del sector turístic espanyol "que és una prioritat en l'agenda de l'Executiu".

"Aquest Govern ha posat la qualitat de l'ocupació en l'agenda", va reblar per reafirmar el compromís de l'Executiu amb la qualitat especialment de l'ocupació turística "que ha sofert precarietat durant molts anys".

RESULTATS POSITIUS PER UNA OCUPACIÓ DIGNA

Respecte a les acusacions d'alta temporalitat en el sector, sobretot en períodes d'estiu, Maroto ha recordat que res més arribar al Govern, es va aprovar el Pla Director per una Ocupació Digna.

Un pla de tres anys que s'està desenvolupant en diverses fases. La primera fase va afectar bastant al sector turístic perquè moltes de les mesures influïen en actuacions que s'abordaven dins de l'hostaleria.

Ara, la segona fase del pla contempla un reforç de la inspecció de treball als centres "i els resultats també estan sent molt positius".

En aquest punt, Maroto ha recordat que entre agost i desembre del passat any es van regularitzar gairebé 14.000 ocupacions del sector turístic, "ocupacions que eren a temps parcial i es van convertir a temps complet i ocupacions que estaven temporals i es van convertir indefinits".

També es va referir a l'adopció d'actuacions concretes de millores en l'ocupació d'alguns col·lectius com és el cas de les cambreres de pis. "Estem desitjant que es torni a configurar el Govern i començar el treball parlamentari perquè la reforma de l'article 42.1 de l'Estatut dels Treballadors, que millora les condicions de les cambreres de pis, es pugui aprovar d'una vegada tenint en compte que fa dos anys que el PSOE ho va registrar i que hi ha hagut una gran demora per una falta de voluntat política", ha lamentat.