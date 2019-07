3 de juliol de 2019

Maroto diu que la reunió amb els hotelers per parlar sobre l'Imserso "està en l'agenda"

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme en funcions, Reyes Maroto, va assegurar que la reunió prevista amb els hotelers per tractar el tema del programa de vacances de l'Imserso "està a l'agenda" del Govern.

La reunió, prevista pel passat 14 de juny, que segons va confirmar la ministra es va haver de suspendre "per un tema personal mèdic", tenia com a objectiu desbloquejar el programa de vacances de l'Imserso després del recurs presentat per la patronal hotelera a principis de maig contra els plecs el concurs públic, per entendre que lesionaven "greument" els interessos del sector i ser "incompatibles" amb la qualitat que han d'oferir.

Un recurs que finalment el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC), adscrit al Ministeri d'Hisenda, va rebutjar en entendre que s'ajustava al que es disposa en la legislació.

"Esperem que en les converses que estem tenint amb els hotelers s'aclareixin tots els seus dubtes i es pugui continuar amb el programa de l'Imserso que tan bons resultats ha donat en el passat i que esperem que se segueixi desenvolupant amb la normalitat que tots volem", ha afirmat Maroto.

Segons va explicar, "hi ha oferta com per poder desenvolupar el programa amb la qualitat que té i també pensant en un col·lectiu com són els jubilats que requereixen d'aquesta actuació social per part del Govern".

La ministra va confirmar que la interlocució amb els hotelers al llarg d'aquest any ha estat "molt intensa" i va valorar "molt positivament" l'aportació al model de turístic "que tots volem".

MÉS DE 900.000 PLACES PER TEMPORADA

La licitació dels viatges del Programa de Turisme Social de l'Institut de Majors i Serveis socials (Imserso), dependent del Ministeri de Sanitat, per les dues properes temporada 2019-2020 i 2020-21, s'adjudicarà en la primera quinzena de juliol. El contracte està valorat en 1.142 milions d'euros, xifra que inclou tant l'aportació de l'Imserso (20%) com la dels usuaris (80%).

Al concurs s'han presentat tres ofertes: Mundiplan (UTE formada per Iberia, Alsa i IAG7), Mundosenior (la UTE formada per Halcón Viajes de Globalia i Avoris de Barceló) i Traveltino 2009 (Logitravel).

Els usuaris tenen de termini fins al 10 de juliol per presentar les seves sol·licituds per participar al Programa de Turisme Social per a la temporada 2019-2020. Està previst que els viatges comencin en la primera quinzena del mes d'octubre i finalitzin en el mes de juny de 2020.

Participaran més de 300 hotels de tota Espanya i es convoquen 900.000 places agrupades en tres lots (Canàries, Balears i turisme d'interior i procedència europea). Aquest últim conté les places més demandes pels usuaris del programa, havent-se incrementat en un 7% pel que fa a la temporada passada.