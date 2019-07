26 de juliol de 2019

Mateu Malondra, nomenat director de l'Institut d'Estudis Baleàrics i Vicent Torres, adjunt de l'Aetib

PALMA DE MALLORCA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern s'ha donat per assabentat aquest divendres del nomenament del compositor i gestor Mateu Malondra com a nou director de l'Institut d'Estudis Baleàrics i, així mateix, de Vicent Torres com a director adjunt de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (Aetib).

Així ho ha informat la portaveu del Govern, Pilar Costa, qui ha afegit que també s'han nomenat dues noves directores generals i, d'una banda, en la Conselleria de Presidència Cultura i Igualtat, Yolanda Garví serà la directora general de Coordinació.

Així mateix, en la Conselleria de Medi Ambient i Territori, Maria Magdalena Pons ocuparà el càrrec de directora general de Territori i Paisatge.