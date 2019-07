8 de juliol de 2019

Meliá obre el seu segon resort de luxe a Colòmbia

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Meliá Hotels International acaba d'obrir les portes del seu nou resort vacacional a Colòmbia, de 147 habitacions, segon establiment al país amb el qual reforça la seva presència en destinacions exòtiques.

El nou hotel, comercialitzat com 'Meliá Cartagena Karmairí' i situat a Manzanillo del Mar, compta amb règim de tot inclòs sent un establiment només per a adults, proper a Cartagena d'Índies, ha informat la cadena mallorquina en un comunicat.

Aquest hotel ve a reforçar la presència en destinacions exòtiques de Meliá Hotels & Resorts, marca especialment centrada en aquest mercat de benestar i relaxació, que fruit de la seva expansió internacional, compte avui dia amb resorts en llocs com Serengeti (Tanzània), Ba Vi Mountain (el Vietnam) o Bali (Indonèsia).

El 'Meliá Cartagena Karmairí' es completa amb una oferta gastronòmica de tres conceptes diferents: Merkado, amb cuina internacional i tocs del Carib; Fish House, que ofereix menjar colombià; i Elixyr que, amb terrassa i lobby bar. L'hotel compta a més amb spa, gimnàs i espais per a esdeveniments.

"Dissenyat per ser un retir de benestar i relaxació, amb aquest nou hotel volem complir amb les expectatives del viatger modern, tant si cerca explorar el paisatge urbà com l'entorn natural del Carib", ha explicat el director d'Operacions per a la Regió Amèrica de Meliá, Víctor Donmez.

La cadena de la família Escarrer ha destacat que seguint amb el compromís per la sostenibilitat de la cadena el nou resort empra energia neta i panells solars, un sistema de depuració d'aigües, il·luminació LED de baix consum i sistema de control de l'aire condicionat a les habitacions.