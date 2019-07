8 de juliol de 2019

Més de 1.200 alumnes de Balears es presenten al juliol les proves de batxillerat d'accés a la universitat

PALMA DE MALLORCA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.243 estudiants de centres de Balears s'han matriculat en les proves de batxillerat per accedir a la universitat (PBAU), que arrenquen aquest dimarts i s'allargaran fins al dijous 11 de juliol i a les quals es poden presentar alumnes de batxillerat així com aquells que desitgin millorar les notes de la primera convocatòria.

Així ha informat la Universitat de les Illes Balears (UIB) en una nota en la qual han detallat que, del total de l'alumnat presentat en les proves de juliol, el 58 per cent són dones. Per Illes, a Mallorca hi ha 1.056 alumnes matriculats a les PBAU, 130 a Eivissa, 55 a Menorca i dues a Formentera.

En concret, les proves, que començaran a les 09.00 hores d'aquest dimarts, tindran lloc a l'IES sa Colomina (Eivissa), l'IES Marc Ferrer (Formentera), l'IES Josep Maria Quadrado (Menorca) i als edificis Gaspar Melchor de Jovellanos i Guillem Xifre de Colonya del campus universitari de la UIB.

92% D'APROVATS

Sobre les PBAU, el Consell de Direcció de la UIB ha agraït el treball del professorat implicat en l'organització de les proves així com el seu compromís i implicació en la convocatòria de juny, que s'ha saldat sense incidències i amb un 92 per cent d'aprovats.

En la mateixa línia, els vuit punts habilitats per realitzar les PBAU han implicat a un total de 206 professors universitaris i d'educació secundària de Balears, que han corregit i revisat 24.800 exàmens realitzats pels 3.639 alumnes que s'han presentat la convocatòria de juny de les proves.

Des de la UIB han avançat que el director del Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat, Joan Antoni Mesquida, atendrà als mitjans de comunicació aquest dimarts a les 10.30 hores a l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos per donar compte de l'inici de les proves extraordinàries de juny.