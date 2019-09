6 de setembre de 2019

Més de 160 agricultors de la Serra de Tramuntana rebran fins al dimarts 1,34 milions d'euros d'ajudes del Fogaiba

PALMA DE MALLORCA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de Balears (Fogaiba) farà efectiu entre aquest divendres i el dimarts el pagament d'1,34 milions d'euros en ajudes per 166 agricultors de la Serra de Tramuntana.

Així ho ha anunciat la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació en una nota de premsa, en la qual ha explicat que aquestes ajudes estan destinades a compensar als agricultors per les dificultats afegides de la producció agrària en aquests llocs i a evitar l'abandonament de la terra a la Serra.

Els pagaments es fan per superfície agrària; en total, se subvencionaran 5.352,81 hectàrees. L'ajuda és de tipus decreixent en funció de la superfície: així, les primeres 25 hectàrees cobren el cent per cent de l'ajuda; de 25 a 50 hectàrees, el 50 per cent; i de 50 hectàrees, un 10 per cent.

Es tracta d'una ajuda anual que se sol·licita juntament amb la resta d'ajudes per superfície dins del període de sol·licituds de la Política Agrícola Comuna (PAC).

Per ser beneficiaris, els agricultors han de ser titulars d'una explotació en els municipis de la Serra de Tramuntana; rebre almenys el 50 per cent dels seus ingressos de l'activitat agrària i exercir l'agricultura de manera sostenible.

Des del Govern han subratllat que aquesta mesura "contribueix al manteniment del paisatge tradicional balear com a part de la seva riquesa social i natural, així com al manteniment d'una comunitat rural viable", a més de la "millora del medi ambient i adaptació i mitigació del canvi climàtic".