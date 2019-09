11 de setembre de 2019

Més de 18.000 alumnes de Balears no han pogut començar el curs aquest dimecres per alerta taronja per fortes pluges

La presidenta del Govern, Francina Armengol, amb el conseller d'Educació, Martí March, a l'inici de curs a l'IES Binissalem. CAIB