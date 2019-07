15 de juliol de 2019

Més de 250 persones majors a Balears reben consells sobre com mantenir-se hidratats durant l'estiu

PALMA DE MALLORCA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Més de 250 persones majors de dues residències de Balears rebran consells sobre com mantenir-se hidratats, dins de la X edició de la 'Campanya d'Hidratació Edat&Vida'.

Segons ha informat Fundació Edat&Vida aquest dilluns en un comunicat, aquestes recomanacions estan basades a la 'Guia de bona pràctica clínica en geriatria', elaborada per la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia.

No obstant això, aquesta campanya no només està enfocada a les persones d'avançada edat, sinó que pretén conscienciar, també, als professionals i als familiars dels usuaris d'aquests centres, perquè comptin amb la major informació possible per mantenir la cura i la salut de les pròpies persones

Durant els mesos de juliol i agost, la Fundació repartirà un total de 18.000 litres de diferents begudes per residències d'Espanya per conscienciar sobre els beneficis que aporta la ingesta diària de líquids.