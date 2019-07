16 de juliol de 2019

Més de 270 establiments de Palma participen en una campanya de reciclatge de vidre

PALMA DE MALLORCA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Més de 270 establiments de Palma participen aquest estiu amb el suport de Cort i Ecovidrio a la campanya de reciclatge de vidre 'Banderes verdes'.

Així ho ha expressat aquest dimarts el president d'Emaya, Ramón Perpinyà, al costat del gerent d'Ecovidrio a Balears, Roberto Fonts, els qui han recalcat que la incidència del turisme en els mesos de l'estiu és una etapa clau en la recollida selectiva d'envasos de vidre.

La iniciativa d'Ecovidrio reconeixerà amb aquest guardó ambiental al municipi de Balears més compromès en la lluita contra el canvi climàtic i la protecció del litoral a través del reciclatge d'envasos de vidre. A pesar que tots els municipis que millorin els seus resultats seran reconeguts, només el més compromès hissarà la bandera verda.

Els criteris que es tindran en compte per escollir al municipi que guanyarà la bandera són les tones d'envasos de recollida, el nombre d'hotelers que participen per cada municipi o la col·laboració de l'ajuntament en les campanyes de comunicació i mobilització.

PALMA, LA CINQUENA CAPITAL DE PROVÍNCIA QUE MÉS RECICLA

Palma és un dels 21 municipis en total de Balears que competiran per aconseguir la bandera verda. És la cinquena capital de província que més recicla en el rànquing estatal, amb una mitjana de 22,5 kg d'envasos de vidre per habitant el 2018.

En total, la ciutadania palmesana recicla 9.195,86 tones de residus d'envasos de vidre, un 9,7 per cent més que el 2017. A més, la ciutat compta amb 1.897 contenidors per als residus d'envasos de vidre, una mitjana de 216 habitants per contenidors.

El gerent d'Ecovidrio en la comunitat ha agraït la implicació de l'Ajuntament de Palma i dels hotelers, que ha augmentat prop d'un 40 per cent enfront d'altres anys. La campanya d'aquest any és ja la cinquena edició.

VISITES DE FORMACIÓ

A més, Ecovidrio treballarà aquest estiu amb l'Ajuntament de Palma per reforçar l'operatiu estival i facilitar la col·laboració dels ciutadans i, especialment, dels hotelers. Per això, es realitzaran fins el 813 visites de formació i informació a establiments, es lliuraran galledes especials de reciclatge, s'habilitaran contenidors i s'augmentaran les freqüències de recollida.

Els establiments turístics són els responsables del 52 per cent dels residus d'envasos de vidre que es generen, per la qual cosa són un "sector clau per a una transició real cap a un model d'economia circular", segons han incidit des d'Emaya.